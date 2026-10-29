Alistan a empresas de Coahuila para reducir jornada laboral sin afectar salarios

La funcionaria explicó que el primer ajuste llevará la jornada a 46 horas semanales y que el proceso continuará hasta alcanzar un máximo de 40 horas en 2030. Ante este escenario, la dependencia realiza capacitaciones para que los centros de trabajo conozcan sus obligaciones y anticipen los cambios.

TORREÓN, COAHUILA.— Ajustar horarios, reorganizar actividades y preparar el registro electrónico de asistencia son parte de los cambios que deberán realizar las empresas ante la reducción gradual de la jornada laboral, que comenzará en 2027 sin que ello implique una disminución salarial, señaló la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

Uno de los puntos centrales, advirtió, es garantizar que trabajar menos horas no se traduzca en una pérdida de ingresos para el personal.

“Lo primero que tenemos que saber todos es que esta reducción de jornada no tiene que repercutir en la reducción de los salarios de los trabajadores”, afirmó.

Para acompañar esta transición, el Gobierno estatal desarrolla los Foros de Diálogo Laboral 2026, donde empresarios, representantes sindicales y responsables de recursos humanos pueden plantear sus dudas sobre la reforma constitucional y su aplicación.

Zogbi Castro precisó que, después del ajuste a 46 horas en 2027, la jornada disminuirá a 44 en 2028 y a 42 en 2029, hasta llegar a las 40 horas semanales previstas para 2030.

El reto para las empresas será revisar cómo distribuyen sus horarios y organizan sus actividades, además de implementar sistemas electrónicos de registro de asistencia que les permitan estar preparadas para las nuevas disposiciones.

“Para nosotros el reto es que puedan tener los conocimientos suficientes y necesarios para poder transitar de una manera gradual y ordenada como lo exige la ley”, expresó.