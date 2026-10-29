Alistan a empresas de Coahuila para reducir jornada laboral sin afectar salarios

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    Alistan a empresas de Coahuila para reducir jornada laboral sin afectar salarios
    Las empresas deberán reorganizar horarios y actividades para adaptarse a la nueva jornada laboral, que disminuirá progresivamente hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. SANDRA GÓMEZ

La reducción de la jornada laboral comenzará en 2027 con 46 horas semanales y llegará a 40 en 2030, sin disminuir los salarios, informó Nazira Zogbi Castro

TORREÓN, COAHUILA.— Ajustar horarios, reorganizar actividades y preparar el registro electrónico de asistencia son parte de los cambios que deberán realizar las empresas ante la reducción gradual de la jornada laboral, que comenzará en 2027 sin que ello implique una disminución salarial, señaló la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que el primer ajuste llevará la jornada a 46 horas semanales y que el proceso continuará hasta alcanzar un máximo de 40 horas en 2030. Ante este escenario, la dependencia realiza capacitaciones para que los centros de trabajo conozcan sus obligaciones y anticipen los cambios.

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Uno de los puntos centrales, advirtió, es garantizar que trabajar menos horas no se traduzca en una pérdida de ingresos para el personal.

“Lo primero que tenemos que saber todos es que esta reducción de jornada no tiene que repercutir en la reducción de los salarios de los trabajadores”, afirmó.

Para acompañar esta transición, el Gobierno estatal desarrolla los Foros de Diálogo Laboral 2026, donde empresarios, representantes sindicales y responsables de recursos humanos pueden plantear sus dudas sobre la reforma constitucional y su aplicación.

Zogbi Castro precisó que, después del ajuste a 46 horas en 2027, la jornada disminuirá a 44 en 2028 y a 42 en 2029, hasta llegar a las 40 horas semanales previstas para 2030.

El reto para las empresas será revisar cómo distribuyen sus horarios y organizan sus actividades, además de implementar sistemas electrónicos de registro de asistencia que les permitan estar preparadas para las nuevas disposiciones.

“Para nosotros el reto es que puedan tener los conocimientos suficientes y necesarios para poder transitar de una manera gradual y ordenada como lo exige la ley”, expresó.

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La secretaria recordó que existen sanciones por incumplimiento y que su aplicación corresponde a las autoridades federales, por lo que insistió en la importancia de aprovechar el periodo de preparación.

Tras las actividades realizadas en La Laguna, los foros continuarán en las regiones Norte, Carbonífera y Centro de Coahuila, con la participación de los distintos sectores involucrados en las relaciones laborales.

“Es una reforma que ya está en vías de implementación y no podemos evitar que suceda; vamos a tener que hacer lo necesario para estar listos para la fecha señalada”, sostuvo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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