Exalumna rompe el silencio y señala presunto hostigamiento de docente en Monclova

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    Exalumna rompe el silencio y señala presunto hostigamiento de docente en Monclova
    La joven afirmó que los hechos ocurrieron cuando era menor de edad y que, pese a haber informado la situación a directivos del plantel, el profesor continuó desempeñando sus funciones dentro de la institución. ARCHIVO

La joven señaló que decidió hablar públicamente tras enterarse de una posible promoción del docente dentro del sistema educativo

MONCLOVA, COAH.- Una exalumna de la Preparatoria Ladislao Farías Campos dio a conocer públicamente un señalamiento contra un docente que actualmente continúa laborando en la institución, a quien acusa de presuntas conductas inapropiadas ocurridas cuando ella cursaba el bachillerato en Monclova.

La joven, identificada como Fátima “N” para proteger su identidad, aseguró que los hechos ocurrieron cuando todavía era menor de edad. Según su testimonio, el acercamiento inició mediante mensajes que consideró fuera del ámbito académico y posteriormente escaló al envío de contenido que calificó como inapropiado.

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De acuerdo con la versión de la exalumna, también se habría presentado una situación de contacto físico sin su consentimiento, hecho que decidió exponer años después de haber concluido sus estudios en la institución.

La denunciante afirmó que, en su momento, informó de lo ocurrido a directivos del plantel; sin embargo, señaló que no observó cambios ni medidas visibles tras haber reportado el caso. Asimismo, indicó que el profesor continuó desempeñando sus funciones dentro de la preparatoria.

Fátima explicó que optó por mantener silencio durante varios años y que recientemente decidió hacer pública su experiencia debido a la preocupación de que el docente señalado pueda obtener un cargo de mayor responsabilidad dentro del sistema educativo.

Actualmente, la joven se encuentra próxima a concluir sus estudios profesionales y aseguró que ya busca orientación legal para presentar una denuncia formal ante las instancias correspondientes.

La exalumna manifestó que su intención es que las autoridades revisen el caso y evitar que otras estudiantes puedan atravesar situaciones similares dentro de entornos escolares.

Tras darse a conocer el señalamiento, el caso generó atención en redes sociales y entre integrantes de la comunidad estudiantil, mientras continúan las reacciones en torno a la denuncia pública realizada por la joven.

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Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido una postura oficial respecto a los señalamientos realizados contra el docente mencionado, ni se ha informado sobre la apertura de algún procedimiento interno relacionado con el caso.

Tampoco se ha dado a conocer si existe actualmente una denuncia formal presentada ante autoridades ministeriales. Entretanto, la joven señaló que continuará buscando asesoría para determinar los pasos legales a seguir.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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