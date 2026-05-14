Exalumna rompe el silencio y señala presunto hostigamiento de docente en Monclova

La joven, identificada como Fátima “N” para proteger su identidad, aseguró que los hechos ocurrieron cuando todavía era menor de edad. Según su testimonio, el acercamiento inició mediante mensajes que consideró fuera del ámbito académico y posteriormente escaló al envío de contenido que calificó como inapropiado.

MONCLOVA, COAH.- Una exalumna de la Preparatoria Ladislao Farías Campos dio a conocer públicamente un señalamiento contra un docente que actualmente continúa laborando en la institución, a quien acusa de presuntas conductas inapropiadas ocurridas cuando ella cursaba el bachillerato en Monclova .

De acuerdo con la versión de la exalumna, también se habría presentado una situación de contacto físico sin su consentimiento, hecho que decidió exponer años después de haber concluido sus estudios en la institución.

La denunciante afirmó que, en su momento, informó de lo ocurrido a directivos del plantel; sin embargo, señaló que no observó cambios ni medidas visibles tras haber reportado el caso. Asimismo, indicó que el profesor continuó desempeñando sus funciones dentro de la preparatoria.

Fátima explicó que optó por mantener silencio durante varios años y que recientemente decidió hacer pública su experiencia debido a la preocupación de que el docente señalado pueda obtener un cargo de mayor responsabilidad dentro del sistema educativo.

Actualmente, la joven se encuentra próxima a concluir sus estudios profesionales y aseguró que ya busca orientación legal para presentar una denuncia formal ante las instancias correspondientes.

La exalumna manifestó que su intención es que las autoridades revisen el caso y evitar que otras estudiantes puedan atravesar situaciones similares dentro de entornos escolares.

Tras darse a conocer el señalamiento, el caso generó atención en redes sociales y entre integrantes de la comunidad estudiantil, mientras continúan las reacciones en torno a la denuncia pública realizada por la joven.