Interceptan cargamento de armas y detienen a tres en Progreso

La movilización se registró en el tramo Piedras Negras-Monclova, una de las rutas carreteras con mayor flujo en el norte de Coahuila, donde elementos federales y estatales mantenían patrullajes preventivos como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la Región Carbonífera.

PROGRESO, COAH.- Tres hombres fueron detenidos tras un operativo de vigilancia realizado sobre la carretera federal 57, en el municipio de Progreso , donde corporaciones de los tres niveles de gobierno detectaron un vehículo que transportaba armamento y equipo táctico.

Según los reportes oficiales, los agentes detectaron una unidad sospechosa y le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. Durante la inspección localizaron varias armas de fuego cortas ocultas dentro del vehículo, así como cargadores abastecidos y teléfonos celulares.

En total fueron aseguradas 22 pistolas y el mismo número de cargadores con cartuchos útiles, además de dispositivos móviles que quedaron integrados a la investigación. En otra parte del despliegue también se reportó el decomiso de un arma larga, cientos de municiones y un vehículo.

La acción fue realizada de manera coordinada por personal de la Fiscalía General de la República, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones estatales, quienes mantienen operativos permanentes en distintos puntos de la entidad.

El aseguramiento ocurrió en las inmediaciones del poblado San José de Aura, dentro del municipio de Progreso, donde las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia ante reportes relacionados con posibles movimientos de armamento en la zona.

De manera preliminar, autoridades investigan si el arsenal tendría como destino el estado de Michoacán y si ingresó por la frontera norte del país. Esa línea de investigación permanece abierta mientras se realizan peritajes y análisis sobre la procedencia del armamento decomisado.