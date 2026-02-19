Casi nada

+ Seguir en Seguir en Google
James
por James
CARTONES / 19 febrero 2026
    Casi nada
COMPARTIR

A través de una reforma constitucional, el gobierno de la 4T pondrá un tope a las “pensiones millonarias” de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esta iniciativa, que no será retroactiva, busca limitar a 70 mil pesos los pagos mensuales, equivalentes a la mitad del salario actual del Ejecutivo federal.

“Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe, hasta la fecha, un millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro, o sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por... Ya dedicarse a gozar de su vida”, refirió la mandataria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

4T
Corrupción
Pensiones

Personajes

Claudia Sheinbaum
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la masacre de Allende, hay versiones que consideran que hasta 300 personas fueron asesinadas.

Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende
Coahuila se coloca entre las entidades con mayor respaldo ciudadano hacia el Ejército, según datos oficiales.

Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%
Protección Civil de Saltillo contabiliza alrededor de 90 incendios en predios baldíos.

Saltillo registra 40% menos incendios en baldíos, pero advierten riesgo por calor y vegetación seca
El objetivo es obtener dinero o datos personales y bancarios.

Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo
Javier Díaz buscará platicar de diversos proyectos con la mandataria federal.

Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
Reforma electoral

Reforma electoral
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila