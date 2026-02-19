A través de una reforma constitucional, el gobierno de la 4T pondrá un tope a las “pensiones millonarias” de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esta iniciativa, que no será retroactiva, busca limitar a 70 mil pesos los pagos mensuales, equivalentes a la mitad del salario actual del Ejecutivo federal.

“Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe, hasta la fecha, un millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro, o sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por... Ya dedicarse a gozar de su vida”, refirió la mandataria.