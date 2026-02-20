POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS

I. SIN ALQUIMIA

A propósito del comentario publicado ayer aquí, sobre la supuesta alquimia electoral que el PRI –donde preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau, que a nadie le quepa duda– estaría preparando en el distrito 8, nos corrigen quienes realmente conocen los movimientos que se están realizando en el tablero y nos dicen que no nos confundamos. Eso de “dejarse perder” para jugar con las pluris, dicen, suena ingenioso en la sobremesa, pero en la práctica es un rompecabezas casi imposible de controlar. Demasiadas variables, demasiados riesgos y demasiada exposición para una apuesta tan fina.

II. MÁS SIMPLE

La versión que se comenta en el primer círculo es menos novelesca y más terrenal: el distrito 8 está reservado para un grupo vulnerable. Es decir, perfiles jóvenes menores de 29 años, adultos mayores de 60 o integrantes de la comunidad LGBT+. Y como hay más de una carta competitiva, el análisis se ha prolongado para definir la mejor opción. Nada de fórmulas secretas ni sacrificios calculados. A veces la política parece ajedrez de campeonato... y termina siendo simple parchís. No todo silencio es estrategia maestra... o conspiración.

III. EL INFORME Y EL FONDO

La diputada Luz Elena Morales rindió su segundo informe legislativo con menciones a las reformas en seguridad, justicia, materia electoral y apoyo a las familias como carta de presentación. Hubo cifras, mención a leyes armonizadas y balance de resultados. Pero más allá del recuento técnico, lo que varios observaron fue la escena política: presencia del gobernador, del Poder Judicial y de alcaldes de distintas corrientes. En el discurso destacó el reconocimiento a todas las bancadas y un tono conciliador que no suena improvisado. Nos dicen que ahí está la clave, además de reformas, liderazgo institucional.

IV. LAS LECTURAS

La asistencia del Ejecutivo no fue un detalle menor. En política, las presencias pesan y las ausencias también. Para algunos, el mensaje es claro en la región Sureste: de las cuatro candidaturas que se perfilan, al menos dos ya tendrían trato preferencial. Luz Elena aparece en esa lista. No sólo es el informe; es la narrativa construida, el cuidado del tono y la coordinación entre poderes. Cuando el liderazgo se ejerce sin estridencias y con respaldo visible, el escenario electoral empieza a dibujarse con anticipación. O usted, ¿qué opina?

V. MENSAJES TRAMPA

El Gobierno Municipal de Saltillo, que preside Javier Díaz, lanzó una alerta por mensajes SMS falsos que notifican supuestas multas de tránsito e invitan a pagar en plataformas ajenas a la autoridad. No son oficiales. Usan números con lada distinta a la 844 y enlaces que simulan sitios gubernamentales para obtener depósitos o datos personales. La Comisaría y la Policía Cibernética ya intervinieron y habilitaron un número para denuncias. El llamado es claro: no abrir enlaces, no proporcionar información y verificar siempre en canales institucionales.

VI. FRAUDE Y DESCONFIANZA

Este tipo de estafas prospera cuando hay desinformación y también desconfianza. Que el municipio tenga que salir a aclarar que no cobra por WhatsApp habla de un entorno digital cada vez más agresivo. La pregunta de fondo es cuántos ya cayeron antes de la alerta. En la actualidad, el celular es ventanilla, banco y oficina pública, y la seguridad digital ya no es accesorio; es parte del orden público. Y ahí el reto apenas empieza.

VII. AMARRADOS

En el transcurso de hoy se definirá el destino del proceso sucesorio de la CTM. Y es que hoy cierra el proceso de registro de planillas para contender por la silla que dejará vacante Carlos Aceves del Olmo el próximo día 24 y, si no se inscribe ninguna otra, el asunto quedará definido de antemano a favor del coahuilense Tereso Medina Ramírez, quien ayer registró la que ha denominado “planilla única, de unidad”. ¿Implica eso que nadie más saltará a la palestra para hacerle competencia? No es algo absolutamente seguro, pero quienes entienden de la grilla cetemista aseguraban ayer que ya se habían hecho los amarres necesarios.

VIII. DESCENTRALIZANDO

En todo caso, faltan sólo unas horas para tener claro si habrá tensión de aquí al martes próximo, o si la convocatoria a la unidad lanzada desde el norte del país ha surtido efecto. Por cierto: si Medina termina prevaleciendo, será la primera ocasión en la cual el liderazgo del cetemio migre al norte del país, pues hasta ahora los dirigentes los han aportado cuatro entidades del centro: Puebla, Estado de México, Morelos y Ciudad de México.

IX. APRENDIZAJE

Donde parece que ya le hallaron el modo al tema de la fiscalización es en el municipio de Ramos Arizpe. Y es que la administración que encabeza Tomás Gutiérrez solventó con éxito el 100 por ciento de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le hizo a la cuenta pública del 2024. Y aunque no se trata de cuentas propias, sin duda vale la pena resaltar que el tomarse en serio eso de atender las observaciones de los órganos fiscalizadores sirve de entrenamiento para comprender cómo se presentan de forma adecuada los informes sobre el ejercicio del gasto público. Lo que sigue es que, de aquí en adelante, todo sea de bajada en ese tema...