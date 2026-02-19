Con Mendy López al frente, Saraperos define staff rumbo a la campaña 2026 de la LMB: ¿Quiénes lo integran?

Saraperos
/ 19 febrero 2026
    Con Mendy López al frente, Saraperos define staff rumbo a la campaña 2026 de la LMB: ¿Quiénes lo integran?
    Mendy López dirigirá a Saraperos en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

El club confirmó a los integrantes de su cuerpo técnico, quienes acompañarán al manager Mendy López en la preparación y desarrollo del equipo a lo largo de la campaña

Con el inicio de la temporada 2026 cada vez más cercano en la Liga Mexicana de Beisbol, los Saraperos de Saltillo hicieron oficial la conformación del cuerpo técnico que acompañará al manager Mendy López durante la próxima campaña.

La novena saltillense integró un staff que combina experiencia como peloteros profesionales con trayectoria en la formación de jugadores dentro del beisbol organizado. Uno de los movimientos que destaca es la incorporación del venezolano Wilfredo Romero como coach de banca, quien regresa a la institución tras 15 años de ausencia. Romero conoce a la organización desde su etapa como jugador, en la que consiguió el campeonato de bateo en 2002 y fue parte del equipo que logró el título de liga en 2010.

TE PUEDE INTERESAR: Liga Mexicana de Beisbol implementaría el umpire robot para la Temporada 2026

En el apartado ofensivo, el encargado será Juan Carlos Canizales, exbateador con paso por más de dos décadas en el beisbol profesional mexicano, tanto en el circuito de verano como en la Liga Mexicana del Pacífico. A lo largo de su carrera obtuvo dos campeonatos de bateo en invierno y formó parte de equipos campeones dentro de la LMB.

El trabajo defensivo en los jardines y la primera base continuará bajo la supervisión de Leo Arauz, quien repite dentro del cuerpo técnico tras su participación en campañas anteriores. Arauz acumuló 19 temporadas como jardinero profesional y destacó por su capacidad para cubrir las tres posiciones del outfield.

Por su parte, Luis Carlos Martínez fue designado como coach de tercera base e infield. El regiomontano vistió la franela de Saraperos durante ocho temporadas en su etapa como jugador y posteriormente ha continuado su carrera dentro del beisbol como instructor en diferentes organizaciones.

El área de pitcheo estará a cargo del venezolano Orber Moreno, quien tuvo experiencia como lanzador en Grandes Ligas y recientemente desempeñó funciones similares dentro del circuito veraniego mexicano. En tanto, Vicente Palacios regresará al equipo como coach de bullpen, luego de haber formado parte del staff en la temporada 2024.

El dominicano Julián Martínez asumirá el trabajo con los receptores. Martínez cuenta con antecedentes como instructor en organizaciones de Grandes Ligas, además de haber colaborado en proyectos internacionales vinculados al desarrollo de peloteros.

En cuanto al dirigente, López inició su carrera como manager en sucursales de los Piratas de Pittsburgh dentro del sistema de ligas menores, y posteriormente ha ocupado distintos cargos como coach y dirigente en equipos del Caribe y programas internacionales.

Con este grupo de entrenadores definido, Saraperos comenzará su preparación rumbo a una nueva participación en la temporada 2026 del beisbol profesional de verano en México, con el objetivo de consolidar su desempeño colectivo a lo largo del calendario regular.

