Con Mendy López al frente, Saraperos define staff rumbo a la campaña 2026 de la LMB: ¿Quiénes lo integran?

Con el inicio de la temporada 2026 cada vez más cercano en la Liga Mexicana de Beisbol, los Saraperos de Saltillo hicieron oficial la conformación del cuerpo técnico que acompañará al manager Mendy López durante la próxima campaña.

La novena saltillense integró un staff que combina experiencia como peloteros profesionales con trayectoria en la formación de jugadores dentro del beisbol organizado. Uno de los movimientos que destaca es la incorporación del venezolano Wilfredo Romero como coach de banca, quien regresa a la institución tras 15 años de ausencia. Romero conoce a la organización desde su etapa como jugador, en la que consiguió el campeonato de bateo en 2002 y fue parte del equipo que logró el título de liga en 2010.

En el apartado ofensivo, el encargado será Juan Carlos Canizales, exbateador con paso por más de dos décadas en el beisbol profesional mexicano, tanto en el circuito de verano como en la Liga Mexicana del Pacífico. A lo largo de su carrera obtuvo dos campeonatos de bateo en invierno y formó parte de equipos campeones dentro de la LMB.