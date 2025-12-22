Aduana de Piedras Negras operará con horario reducido en Navidad y Año Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Aduana de Piedras Negras dio a conocer los horarios especiales de operación que aplicarán con motivo de las festividades de fin de año, con el objetivo de que los usuarios del comercio exterior puedan planear con anticipación sus trámites y movimientos de carga.

De acuerdo con un comunicado oficial, los días 24 y 31 de diciembre la aduana operará con horario reducido. En ambas fechas, la recepción de carga se realizará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que el ingreso de camiones vacíos estará permitido de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

En contraste, los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 serán considerados inhábiles, por lo que las instalaciones de la aduana permanecerán cerradas y no se realizarán operaciones.

La autoridad aduanera exhortó a los usuarios a difundir esta información entre sus agremiados, socios y clientes, a fin de que puedan programar o anticipar sus operaciones de importación y exportación, y evitar contratiempos durante el cierre del año y el inicio de 2026.