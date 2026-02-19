Mujer pierde la vida luego de tomar la hostia, en iglesia de Saltillo

Una mujer que acudió a la misa de las siete perdió la vida después de haber comulgado en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Según integrantes de la iglesia, la persona fue identificada como Tomasa N., de 45 años de edad. Padecía diabetes, hipertensión y arritmia cardíaca, padecimientos que presuntamente le ocasionaron un infarto fulminante. Los hechos ocurrieron cerca de las 7:45 de la tarde, cuando Tomasa recibió la hostia y se disponía a realizar el último rezo.

Al intentar sentarse, se desvaneció ante la mirada del párroco y de decenas de feligreses, quienes le brindaron los primeros auxilios. Le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), al igual que los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar. Tras confirmar el fallecimiento de la mujer, se dio aviso al sistema de emergencias 911, que a su vez movilizó a elementos de la Policía Preventiva Municipal.

El templo fue acordonado y se desalojó a los asistentes, lo que obligó a interrumpir la celebración religiosa. Peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras analizar el cuerpo, determinaron que no presentaba huellas de violencia. No obstante, fue trasladado a la morgue del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la autopsia de ley.