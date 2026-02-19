Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno

La gente tiende a asociar la erosión democrática con la interferencia electoral y la represión policial violenta. Pero hay un indicador más silencioso de que una democracia está en peligro: la disolución de las leyes que protegen el dinero público. La gente tiende a asociar la erosión democrática con la interferencia electoral y la represión policial violenta. Pero hay un indicador más silencioso de que una democracia está en peligro: la disolución de las leyes que protegen el dinero público. En Turquía, un fondo controlado por el Estado ahora gestiona una de las principales aplicaciones de mensajes de texto del país. En Hungría, el gobierno ha utilizado sus poderes fiscales para acosar a los disidentes. En India, las empresas pueden llenar discretamente las arcas de campaña del partido gobernante a cambio de un trato fiscal favorable. Todos estos regímenes quitaron el poder de recaudar impuestos y de gastar a sus asambleas legislativas, y obtuvieron así un cheque en blanco para recompensar a sus amigos, castigar a los disidentes y debilitar a enemigos políticos.

Es demasiado tarde para preguntarse si podría ocurrir lo mismo en Estados Unidos: ya está ocurriendo. El Artículo I de la Constitución establece claramente que el Congreso debe controlar cómo se recauda el dinero público y cómo se gasta. A una velocidad asombrosa, ese elemento esencial se está desmoronando. Es difícil calcular los ingresos extraoficiales de la Casa Blanca. No existe una contabilidad pública exhaustiva de este dinero, solo afirmaciones dudosas de funcionarios del gobierno y publicaciones del presidente Donald Trump en las redes sociales. Pero, se mire por donde se mire, está recaudando miles de millones de dólares, pasando por alto al Congreso y la ley. Pensemos en su ataque ilegal a Venezuela. Obtuvo unos 500 millones de dólares de los ingresos petroleros del país que los funcionarios depositaron inicialmente en un banco qatarí. Aunque estos fondos son de Venezuela, Trump ejerció un amplio derecho a controlarlos. También ha reclamado poderes de emergencia para imponer aranceles a voluntad, recaudando unos 132.000 millones de dólares. Se supone que el uso de esos fondos se rige por la legislación, pero él ha afirmado que puede utilizar el dinero a voluntad, sin consultar al Congreso. Luego están los acuerdos privados de Trump. Los acuerdos con Nvidia e Intel generarán decenas de miles de millones de dólares para el gobierno federal. Nada de ese dinero estará sujeto a controles o supervisión legislativa, y los acuerdos que la Casa Blanca está firmando con al menos otras nueve empresas pueden generar miles de millones más. En un acuerdo con Nvidia, el gobierno obtendrá dinero al eliminar los controles de exportación sobre las ventas de potentes chips de inteligencia artificial a China, a cambio del 15 por ciento de los ingresos. La ley federal de exportación prohíbe cualquier tarifa de licencia de este tipo, pero, paradójicamente, eso favorece a Trump: dado que el Congreso prohibió la recaudación de ese dinero, tampoco existe ninguna ley que indique cómo pueden gastarse los fondos. El presidente no solo está creando cuentas extraoficiales que marginan al Congreso. También socava las herramientas institucionales que nuestro gobierno utiliza para recaudar fondos públicos. En el último año, se ha eliminado aproximadamente una cuarta parte de la plantilla del IRS (Servicio de Impuestos Internos, por su sigla en inglés). La mayoría de sus líderes se han ido o han sido expulsados. Debido a los recortes en la capacidad de ejecución, es probable que se pierdan cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, lo que erosionará la dependencia fiscal del gobierno respecto al público y debilitará aún más las ataduras electorales al poder presidencial.