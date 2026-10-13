Exigen extrabajadores que nueva ruta para AHMSA priorice adeudos laborales; anuncian en Monclova viaje a CDMX

Julián Torres Ávalos, dirigente de la organización, consideró este martes favorable que ambas firmas participen en una salida para la siderúrgica, siempre que los extrabajadores reciban sus liquidaciones antes de que los interesados asuman el control de la empresa.

MONCLOVA, COAH.- En Monclova , el Grupo de Defensa Laboral de extrabajadores de Altos Hornos de México abrió la puerta a una alternativa de compra impulsada por Cargill y Banca Afirme, pero condicionó su respaldo a que el pago de los finiquitos sea una prioridad garantizada.

La alternativa plantea explorar durante tres meses la integración de un consorcio para adquirir AHMSA y Minera del Norte (Minosa). El proyecto contempla acercar a industriales e inversionistas y buscar financiamiento de la banca de desarrollo.

Diego Mora Jensen, jefe jurídico de Banca Afirme, solicitó al juzgado resolver esa petición, presentada junto con Cargill Financial Services. El planteamiento busca estructurar una propuesta de adquisición; no constituye por sí mismo una adjudicación de los activos.

El síndico Víctor Manuel Aguilera había explicado que estos acreedores podrían participar conjuntamente mediante un consorcio. Esa posibilidad se mantiene dentro de las alternativas del procedimiento de venta de la unidad productiva.

Esto ocurre cuando este mismo día martes vence el plazo para que CIESA presente la garantía de seriedad por 56 millones 368 mil dólares, requisito para respaldar su oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y Minera del Norte y continuar en el proceso de adquisición.

Torres Ávalos anunció que integrantes del grupo viajarán la próxima semana a Ciudad de México para exigir una intervención directa del Gobierno federal. El reclamo se dirigirá a la Secretaría del Trabajo, a la que pedirán asumir un papel activo en la solución del conflicto y responder a las demandas de los extrabajadores.