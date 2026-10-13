Exigen extrabajadores que nueva ruta para AHMSA priorice adeudos laborales; anuncian en Monclova viaje a CDMX

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    Exigen extrabajadores que nueva ruta para AHMSA priorice adeudos laborales; anuncian en Monclova viaje a CDMX
    Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral, condicionó el respaldo a la alternativa de Cargill y Afirme a que se garantice el pago prioritario de los finiquitos. ESPECIAL
Antonio Santos
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Julián Torres Ávalos, líder del Grupo Defensa Laboral, considera viable la participación de Cargill y Banca Afirme si garantizan que los extrabajadores cobren primero

MONCLOVA, COAH.- En Monclova, el Grupo de Defensa Laboral de extrabajadores de Altos Hornos de México abrió la puerta a una alternativa de compra impulsada por Cargill y Banca Afirme, pero condicionó su respaldo a que el pago de los finiquitos sea una prioridad garantizada.

Julián Torres Ávalos, dirigente de la organización, consideró este martes favorable que ambas firmas participen en una salida para la siderúrgica, siempre que los extrabajadores reciban sus liquidaciones antes de que los interesados asuman el control de la empresa.

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La alternativa plantea explorar durante tres meses la integración de un consorcio para adquirir AHMSA y Minera del Norte (Minosa). El proyecto contempla acercar a industriales e inversionistas y buscar financiamiento de la banca de desarrollo.

Diego Mora Jensen, jefe jurídico de Banca Afirme, solicitó al juzgado resolver esa petición, presentada junto con Cargill Financial Services. El planteamiento busca estructurar una propuesta de adquisición; no constituye por sí mismo una adjudicación de los activos.

El síndico Víctor Manuel Aguilera había explicado que estos acreedores podrían participar conjuntamente mediante un consorcio. Esa posibilidad se mantiene dentro de las alternativas del procedimiento de venta de la unidad productiva.

Esto ocurre cuando este mismo día martes vence el plazo para que CIESA presente la garantía de seriedad por 56 millones 368 mil dólares, requisito para respaldar su oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y Minera del Norte y continuar en el proceso de adquisición.

Torres Ávalos anunció que integrantes del grupo viajarán la próxima semana a Ciudad de México para exigir una intervención directa del Gobierno federal. El reclamo se dirigirá a la Secretaría del Trabajo, a la que pedirán asumir un papel activo en la solución del conflicto y responder a las demandas de los extrabajadores.

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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