IMSS revisará ‘piso por piso’, sus 277 hospitales; escuchará a empleados, checará abasto de insumos, medicamentos e infraestructura

Frente a las exigencias de mejores condiciones de trabajo, abasto de insumos básicos y ajustes al reciente incremento salarial del 6.8 %, la dirección general tomó la decisión de salir de los escritorios. La meta fijada es ambiciosa y abarca la inspección detallada de 277 hospitales de segundo y tercer nivel repartidos por todo el territorio nacional.

El clima laboral dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), ha llegado a un punto de inflexión que exige respuestas inmediatas. Luego de una serie de movilizaciones sindicales por parte del personal médico y administrativo, las autoridades federales han tenido que ajustar su estrategia de supervisión para atender de fondo los reclamos que aquejan a la institución más grande de salud en el país.

Esta medida busca frenar el descontento social y garantizar que las deficiencias operativas no sigan afectando la atención de millones de derechohabientes. Para lograrlo, los encargados de la supervisión no se limitarán a informes digitales o reportes de escritorio, sino que caminarán las áreas médicas mano a mano con el personal sindicalizado.

EVALUACION PISO POR PISO Y DIALOGO CON EL PERSONAL

El titular del organismo, Zoé Robledo, explicó que la única forma de conocer la realidad del sistema es acudiendo directamente a los espacios donde se presta el servicio. Durante su intervención con los medios, enfatizó la importancia de establecer un canal de comunicación transparente con la base trabajadora para identificar las carencias más urgentes en cada turno.

En este sentido, el funcionario puntualizó la postura institucional sobre la importancia de este ejercicio: “La primera y más importante acción es escuchar de manera directa a los trabajadores sobre lo que les afecta en la operación de todos los días”. Esta premisa marcará la pauta de las visitas que realizarán delegados estatales y directores de unidades médicas.

La estrategia rechaza por completo el modelo tradicional de gestión burocrática a distancia para concentrarse en la realidad cotidiana de clínicas y almacenes. Al respecto, el director subrayó: “Eso no lo vamos a hacer desde una oficina, sino directamente en donde ocurren las cosas: en los hospitales, en los almacenes también, en los centros de trabajo”.

EVALUACION DE OCHO EJES FUNDAMENTALES EN CADA CLINICA

Durante cada recorrido, las autoridades evaluarán ocho aspectos prioritarios para la operación hospitalaria. La lista incluye desde el surtimiento de recetas y el abasto de material de curación, hasta la cobertura de vacantes, el mantenimiento preventivo del equipo especializado, el estado del mobiliario, la conservación de la infraestructura y la gestión interna de los recursos.

Respecto a las inconformidades salariales, las autoridades señalaron que el aumento del 6.8 % aprobado por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se ubica por encima de la inflación acumulada. Sin embargo, reconocen que el aspecto económico debe ir acompañado de un entorno seguro y funcional para el desempeño de las labores sanitarias.

La cercanía con los empleados busca convertir su experiencia cotidiana en la principal herramienta de diagnóstico para las futuras inversiones. Como bien enfatizó Robledo Aburto al justificar la estrategia: “Los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, cuál es el equipo que no funciona, dónde hace falta más personal. Y por eso escucharlos es siempre el primer paso para resolver”.

DATOS CURIOSOS

Para comprender la magnitud de este despliegue operativo en el sistema de salud, vale la pena revisar algunos datos clave:

· La inspección abarcará 277 unidades médicas de alta y mediana complejidad en todo México

· Los recorridos evaluarán ocho ejes operativos enfocados en insumos, mantenimiento y personal

· El ajuste salarial del 6.8 % acordado con el gremio considera las cláusulas del contrato colectivo