Suspensión de remate da nueva esperanza para vender AHMSA en su totalidad

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Suspensión de remate da nueva esperanza para vender AHMSA en su totalidad
    El freno al proceso de remate por parte de Almacenadora Afirme elimina un obstáculo clave que impedía avanzar en una venta integral de Altos Hornos de México. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

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La cancelación del remate por parte de Almacenadora Afirme abre la posibilidad de concretar la venta total de Altos Hornos de México, al eliminar el obstáculo que representaba la subasta fragmentada de sus activos

Altos Hornos de México podría ser vendida en su totalidad finalmente, luego de que Almacenadora Afirme decidiera frenar la subasta de los activos que le fueron adjudicados por deuda. Y es que, mientras una parte de los bienes se encontrara en proceso de remate por separado, resultaba inviable llevar a cabo una subasta integral de la empresa.

En un inicio, ni Afirme ni Cargill otorgaban su aval para una subasta general; posteriormente, Afirme optó por rematar los activos que le correspondían. Sin embargo, al suspender ahora ese proceso, se abre la puerta para que AHMSA pueda colocarse en el mercado como un solo bloque.

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A través de un comunicado oficial emitido este 19 de marzo, Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito del Grupo Financiero Afirme, anunció la cancelación definitiva del remate en almoneda pública que estaba programado para finales de este mes.

El evento, que originalmente se dio a conocer el pasado 12 de marzo y se publicó en medios nacionales el 17 de marzo, ha quedado “sin efectos” conforme a lo estipulado por la institución en su carácter de Almacén General de Depósito.

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El remate estaba previsto para el próximo 27 de marzo de 2026, en un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Las subastas se llevarían a cabo en las oficinas del Almacén ubicadas en la colonia Jardines de San Rafael, en Guadalupe, Nuevo León.

La mercancía objeto del remate está amparada bajo una serie específica de Bonos de Prenda:

Folios: MON14272-1 al MON14274-1, MDN14275-1, y del MON14276-1 al MON14279-1.

Ubicación de origen: Los bienes se encuentran vinculados a las bodegas habilitadas “89 HN AHMSA” en Monclova, Coahuila, y “113 HN REAL” en Pachuca, Hidalgo.

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DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

La institución financiera informó que todos aquellos postores que hayan entregado una Garantía de Seriedad para participar en la subasta podrán solicitar la devolución de sus recursos. Este proceso se realizará directamente en las oficinas del Almacén durante días y horas hábiles.

Por otro lado, Almacenadora Afirme aclaró que los acreedores garantizados aún conservan el derecho legal de solicitar una nueva fecha para la celebración del remate en el futuro, por lo que la suspensión podría ser solo temporal.

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FUNDAMENTO LEGAL

La cancelación se sustenta en el artículo 22 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que regula el funcionamiento de los Almacenes Generales de Depósito y los procedimientos de remate de mercancías cuando los bonos de prenda no son liquidados en tiempo y forma.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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