Exobreros de AHMSA alertan por posible venta de generador valuado en más de 1 millón de pesos (video)

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA), que mantienen bloqueos en los accesos de las plantas siderúrgicas, denunciaron que continúan los presuntos saqueos de bienes de la empresa, luego de detectar un generador eléctrico que habría sido puesto a la venta y que se encuentra al exterior del edificio del Grupo Acerero del Norte (GAN), frente a la Planta Siderúrgica número 1. Ervey Valenzuela, líder del movimiento, expuso que el equipo antes estaba dentro de las instalaciones de AHMSA y se utilizaba para proporcionar electricidad a las oficinas cuando la empresa quedó prácticamente en penumbras tras la suspensión de operaciones.

Señaló que recientemente personas interesadas en el generador acudieron a revisarlo, e incluso mencionó al doctor Gerardo Sepúlveda, propietario de la Clínica SEMMA en Monclova, entre quienes habrían acudido a observar el equipo. Valenzuela cuestionó que el equipo permanezca fuera de las instalaciones y señaló que, si forma parte de los bienes de la empresa, debería estar identificado dentro de los inventarios que administra el síndico. “Si realmente estuviera dentro de los inventarios de Altos Hornos de México, como debe ser, no tiene nada que estar haciendo afuera”, dijo. El líder obrero advirtió que existe el riesgo de que el generador sea retirado, al recordar que otros bienes y equipos de AHMSA han sido sacados de las instalaciones. “No nos sorprendamos que el día de mañana no esté; si estando dentro de las instalaciones sacaron un montacargas, ¿qué no van a poderse llevar un generador que está fuera de la empresa?”, cuestionó.

Los exobreros estimaron que el generador podría superar el millón de pesos en valor, aunque reconocieron que no cuentan con una valuación oficial. Valenzuela también señaló al síndico Víctor Manuel Aguilera y a quienes participan en la administración de los bienes, a quienes exigió transparencia sobre los inventarios y cualquier proceso de venta. Consideró que el destino de los activos representa una preocupación para la base obrera, que continúa a la espera del pago de los adeudos laborales derivados de la crisis de AHMSA. “Es ganar tiempo para seguir enriqueciéndose a costillas de los trabajadores y que al trabajador no le llegue ni un peso”, manifestó.

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Agregó que, de acuerdo con información de fuentes extraoficiales, otros particulares de la región estarían interesados en apropiarse de bienes de AHMSA, aunque no presentó pruebas. “Si ellos creen que no estamos al tanto de los inventarios que sabemos que existen dentro de la empresa, aquí está el resultado y los hacemos responsables a ellos”, sostuvo. Los exobreros pidieron que las autoridades revisen el manejo de los bienes de AHMSA y garanticen que cualquier venta o retiro de activos se realice conforme a la ley, mientras los trabajadores continúan esperando una solución a los adeudos laborales.

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