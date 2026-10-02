Fallas de energía eléctrica por tormentas afectan 39 colonias en Monclova y Frontera
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SIMAS atribuyó las fallas a afectaciones en sus líneas de energía eléctrica; cuadrillas trabajan para restablecer el servicio
MONCLOVA, COAH.- Las tormentas registradas en la Región Centro provocaron afectaciones en las líneas de energía eléctrica de SIMAS, lo que generó fallas en el suministro de agua potable en sectores de Monclova y Frontera, informó el organismo.
El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento señaló que las condiciones climatológicas afectaron su infraestructura eléctrica, situación que repercutió directamente en el servicio.
En Frontera, los sectores afectados son Industrial, Regidores, Las Aves, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Diana Laura, Cordón Industrial, Jardines, Sierrita, Morelos, Colosio, San Cristóbal, Fraccionamiento Privado San Miguel, Bellavista, Independencia, PEMEX, Fresnillo, Occidental Alta y Baja, Borja Media y Norte, y Zona Centro.
Mientras que en Monclova se reportaron afectaciones en Roma, Tecnológico, 10 de Mayo, Los Bosques, Los Pinos, San Francisco, Chamizal, Regina, Chapultepec, Estancias de Santa Ana, Los Reyes, Los Cedros, Petrolera, Picasso, Jardines del Valle, El Pueblo, El Pantano, Ciudad Deportiva de la quinta a la 13, y San Salvador.
SIMAS indicó que sus cuadrillas ya trabajan en las zonas afectadas para restablecer el suministro a la brevedad posible, y advirtió que el servicio se irá recuperando sin previo aviso, por lo que pidió a los usuarios tomar previsiones.