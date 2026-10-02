Fallas de energía eléctrica por tormentas afectan 39 colonias en Monclova y Frontera

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    Fallas de energía eléctrica por tormentas afectan 39 colonias en Monclova y Frontera
    La infraestructura eléctrica de SIMAS resintió las tormentas en la Región Centro; el organismo pidió a los usuarios tomar previsiones mientras restablece el servicio. LIDIET MEXICANO

SIMAS atribuyó las fallas a afectaciones en sus líneas de energía eléctrica; cuadrillas trabajan para restablecer el servicio

MONCLOVA, COAH.- Las tormentas registradas en la Región Centro provocaron afectaciones en las líneas de energía eléctrica de SIMAS, lo que generó fallas en el suministro de agua potable en sectores de Monclova y Frontera, informó el organismo.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento señaló que las condiciones climatológicas afectaron su infraestructura eléctrica, situación que repercutió directamente en el servicio.

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En Frontera, los sectores afectados son Industrial, Regidores, Las Aves, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Diana Laura, Cordón Industrial, Jardines, Sierrita, Morelos, Colosio, San Cristóbal, Fraccionamiento Privado San Miguel, Bellavista, Independencia, PEMEX, Fresnillo, Occidental Alta y Baja, Borja Media y Norte, y Zona Centro.

$!SIMAS difundió el aviso tras las tormentas que afectaron sus líneas de energía eléctrica en la Región Centro
SIMAS difundió el aviso tras las tormentas que afectaron sus líneas de energía eléctrica en la Región Centro CORTESÍA

Mientras que en Monclova se reportaron afectaciones en Roma, Tecnológico, 10 de Mayo, Los Bosques, Los Pinos, San Francisco, Chamizal, Regina, Chapultepec, Estancias de Santa Ana, Los Reyes, Los Cedros, Petrolera, Picasso, Jardines del Valle, El Pueblo, El Pantano, Ciudad Deportiva de la quinta a la 13, y San Salvador.

SIMAS indicó que sus cuadrillas ya trabajan en las zonas afectadas para restablecer el suministro a la brevedad posible, y advirtió que el servicio se irá recuperando sin previo aviso, por lo que pidió a los usuarios tomar previsiones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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