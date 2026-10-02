Fallas de energía eléctrica por tormentas afectan 39 colonias en Monclova y Frontera

MONCLOVA, COAH.- Las tormentas registradas en la Región Centro provocaron afectaciones en las líneas de energía eléctrica de SIMAS, lo que generó fallas en el suministro de agua potable en sectores de Monclova y Frontera, informó el organismo.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento señaló que las condiciones climatológicas afectaron su infraestructura eléctrica, situación que repercutió directamente en el servicio.