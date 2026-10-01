Arranca la Feria Monclova 2026 con 18 días de música y entretenimiento

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia inaugural y el corte de listón, acompañado por funcionarios estatales y municipales, así como invitados especiales que participaron en un brindis con motivo del inicio de la celebración.

MONCLOVA, COAH.- Con la coronación de Siomara Karime I como nueva soberana, arrancó este jueves la Feria Monclova 2026, que durante 18 días ofrecerá música, espectáculos, juegos mecánicos y actividades para las familias en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

La programación se desarrollará del 1 al 18 de octubre e incluye una cartelera musical y distintas opciones de entretenimiento para personas de todas las edades. De acuerdo con el Municipio, la mayoría de las actividades serán gratuitas.

La noche inaugural estuvo a cargo de Fara Fara Dúo, cuya presentación reunió a familias que acudieron al recinto para disfrutar de la música y de las diferentes atracciones instaladas con motivo de la feria.

Durante el acto, Villarreal invitó a las familias de Monclova y de municipios de la Región Centro a acudir durante los 18 días de actividades y disfrutar de la programación preparada para esta edición.

“Queremos que esta Feria Monclova 2026 sea una gran celebración para todas las familias. Los invitamos a disfrutar de la música, los espectáculos, los juegos mecánicos y todas las actividades que hemos preparado para ustedes. Esta fiesta es de todos y los esperamos con mucho entusiasmo”, expresó el alcalde.

Entre los asistentes estuvieron Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, y Esra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova.

También acudieron alcaldes y alcaldesas de municipios de la región para acompañar el inicio de la feria.