Arranca la Feria Monclova 2026 con 18 días de música y entretenimiento
Con la coronación de Siomara Karime I como soberana, inició la tradicional feria que ofrecerá música, espectáculos, juegos mecánicos y actividades familiares hasta el 18 de octubre
MONCLOVA, COAH.- Con la coronación de Siomara Karime I como nueva soberana, arrancó este jueves la Feria Monclova 2026, que durante 18 días ofrecerá música, espectáculos, juegos mecánicos y actividades para las familias en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle.
El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia inaugural y el corte de listón, acompañado por funcionarios estatales y municipales, así como invitados especiales que participaron en un brindis con motivo del inicio de la celebración.
La programación se desarrollará del 1 al 18 de octubre e incluye una cartelera musical y distintas opciones de entretenimiento para personas de todas las edades. De acuerdo con el Municipio, la mayoría de las actividades serán gratuitas.
La noche inaugural estuvo a cargo de Fara Fara Dúo, cuya presentación reunió a familias que acudieron al recinto para disfrutar de la música y de las diferentes atracciones instaladas con motivo de la feria.
Durante el acto, Villarreal invitó a las familias de Monclova y de municipios de la Región Centro a acudir durante los 18 días de actividades y disfrutar de la programación preparada para esta edición.
“Queremos que esta Feria Monclova 2026 sea una gran celebración para todas las familias. Los invitamos a disfrutar de la música, los espectáculos, los juegos mecánicos y todas las actividades que hemos preparado para ustedes. Esta fiesta es de todos y los esperamos con mucho entusiasmo”, expresó el alcalde.
Entre los asistentes estuvieron Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, y Esra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova.
También acudieron alcaldes y alcaldesas de municipios de la región para acompañar el inicio de la feria.
El Gobierno Municipal señaló que la realización del evento busca contribuir a la actividad económica y turística de Monclova, además de generar espacios de convivencia para las familias durante las poco más de dos semanas de actividades.
La Feria Monclova 2026 permanecerá abierta hasta el 18 de octubre, con una cartelera que contempla presentaciones musicales, espectáculos, juegos mecánicos y otras actividades dirigidas al público familiar.