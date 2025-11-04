Fallece bebé de un año tras caer en un bote con agua en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una profunda tristeza embarga a las familias de Frontera y Monclova tras confirmarse el fallecimiento de Sara, de apenas un año y un mes, quien perdió la vida luego de un trágico accidente doméstico.

La bebé había ingresado grave al hospital la mañana del lunes, tras caer accidentalmente en un bote con agua dentro de su casa, en la colonia Guadalupe Borja. Pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la madrugada de este martes, a las 02:20 horas, en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

De acuerdo con los datos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas. En ese momento, su madre, Rosa Villalobos, realizaba labores de limpieza en una recámara, mientras su suegra, Hilda Villalobos, trapeaba la sala con un bote de agua sucia.

En un instante de descuido, la pequeña Sara, que ya daba sus primeros pasos y jugaba con una pelota, cayó dentro del recipiente. Fue su hermano Dilan, de 13 años, quien se percató del hecho y alertó a su madre.

Rosa corrió para sacar a su hija del agua y la llevó de inmediato en un vehículo particular a la Clínica 9 del IMSS, donde los médicos lograron estabilizarla antes de su traslado al Hospital Amparo Pape, donde lamentablemente no sobrevivió.

La familia, originaria de Monclova, enfrenta hoy un dolor imposible de describir ante la pérdida de su pequeña. Las autoridades confirmaron que se trató de un accidente, y la Fiscalía Regional ya realizó el procedimiento correspondiente.