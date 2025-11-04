Confirman dos maestros con dengue en secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos docentes de la Secundaria Técnica No. 29 “Carlos Espinoza”, ubicada en la colonia El Pedregal de Monclova, fueron diagnosticados con dengue, uno de ellos en su modalidad hemorrágica. El profesor afectado por la forma más grave permanece internado en el ISSSTE, mientras que su compañero evoluciona favorablemente y continúa bajo observación médica.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Educativos, los contagios se originaron fuera del plantel, por lo que se descartó la existencia de un brote entre el personal y los alumnos. Las autoridades educativas aseguraron que no hay registros de estudiantes enfermos ni indicios de transmisión dentro de la institución.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 04, se implementó una revisión preventiva en las instalaciones escolares con el propósito de eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue. Las inspecciones abarcan áreas comunes, patios y depósitos de agua para garantizar que no existan condiciones que propicien la reproducción del insecto.

Hasta el momento, la situación no ha ameritado acciones de fumigación, ya que los reportes sanitarios no señalan riesgo epidemiológico dentro del plantel. La comunidad educativa continúa con sus actividades habituales bajo medidas de prevención y vigilancia constante.

El maestro hospitalizado recibe atención médica especializada, mientras que el segundo docente, con un cuadro leve, se mantiene en recuperación domiciliaria. Las autoridades locales mantienen comunicación con los servicios de salud para monitorear su evolución y reforzar las acciones de control del mosquito en la zona.

Con esta confirmación, se descarta la presencia de un brote generalizado en la Secundaria Técnica 29. Las labores escolares siguen con normalidad y las medidas de prevención se centran en la limpieza de espacios y la eliminación de acumulaciones de agua, a fin de reducir cualquier riesgo de propagación del virus.

(Con información de medios locales)