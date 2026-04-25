Fallece estudiante de la secundaria 2 de Monclova; tenía un tumor cerebral

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Monclova
/ 25 abril 2026
    Fallece estudiante de la secundaria 2 de Monclova; tenía un tumor cerebral
    Francisco, estudiante de 14 años de la Secundaria General número 2 de Monclova, falleció tras permanecer hospitalizado varios días luego de sufrir un desvanecimiento dentro del plantel. CORTESÍA

Francisco, alumno de 14 años de la Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, falleció luego de permanecer hospitalizado durante varios días, tras desvanecerse dentro del plantel a causa de un tumor cerebral congénito que no había sido detectado

MONCLOVA, COAH.- El silencio llegó de golpe y con él una tristeza profunda que hoy envuelve a una familia, a una escuela y a toda una comunidad en Monclova.

Francisco, un adolescente de apenas 14 años, perdió la vida la noche del viernes tras varios días de lucha contra un padecimiento que nadie vio venir. Era estudiante de la Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, donde hasta hace unos días llevaba una vida como la de cualquier otro joven: entre clases, amigos y sueños por delante.

Todo cambió el pasado 16 de abril. Ese día, dentro de su escuela, comenzó a sentirse mal. Un intenso dolor de cabeza fue la señal de alerta antes de que se desvaneciera frente a sus compañeros y maestros, quienes de inmediato buscaron ayudarlo sin imaginar la gravedad de la situación.

$!Las muestras de pesar y solidaridad hacia la familia no se hicieron esperar tras confirmarse la muerte del adolescente, recordado con cariño por quienes compartieron aulas y amistad con él.
Las muestras de pesar y solidaridad hacia la familia no se hicieron esperar tras confirmarse la muerte del adolescente, recordado con cariño por quienes compartieron aulas y amistad con él. CORTESÍA

Fue trasladado de urgencia a un hospital en Monclova, donde los médicos encontraron la causa: un tumor cerebral de origen congénito, una enfermedad silenciosa que nunca había dado señales claras. El diagnóstico tomó por sorpresa a todos.

Al día siguiente, Francisco fue llevado a un hospital especializado en Saltillo, donde permaneció ocho días en estado crítico. Durante ese tiempo, su familia se aferró a la esperanza, mientras los médicos hacían todo lo posible por estabilizarlo. Sin embargo, el daño ya era demasiado.

La noche del viernes, la lucha terminó.

La noticia se confirmó la mañana de este sábado y desde entonces el dolor se ha hecho presente entre quienes lo conocieron. Compañeros, maestros y amigos hoy lo recuerdan como un joven que, hasta hace poco, compartía con ellos momentos cotidianos, sin imaginar que su historia cambiaría de forma tan repentina.

Hoy no solo queda el recuerdo de un estudiante, sino el vacío que deja su ausencia en las aulas, en su hogar y en cada persona que formó parte de su vida.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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