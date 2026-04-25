Fallece estudiante de la secundaria 2 de Monclova; tenía un tumor cerebral

MONCLOVA, COAH.- El silencio llegó de golpe y con él una tristeza profunda que hoy envuelve a una familia, a una escuela y a toda una comunidad en Monclova.

Francisco, un adolescente de apenas 14 años, perdió la vida la noche del viernes tras varios días de lucha contra un padecimiento que nadie vio venir. Era estudiante de la Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, donde hasta hace unos días llevaba una vida como la de cualquier otro joven: entre clases, amigos y sueños por delante.

Todo cambió el pasado 16 de abril. Ese día, dentro de su escuela, comenzó a sentirse mal. Un intenso dolor de cabeza fue la señal de alerta antes de que se desvaneciera frente a sus compañeros y maestros, quienes de inmediato buscaron ayudarlo sin imaginar la gravedad de la situación.