Cuidado con la fiebre futbolera: La multa millonaria que podrías pagar por usar marcas de la FIFA sin permiso

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    Cuidado con la fiebre futbolera: La multa millonaria que podrías pagar por usar marcas de la FIFA sin permiso
    Sumarse a la euforia de la Copa del Mundo con publicidad no autorizada puede costar la quiebra de tu negocio. FOTO: CUARTOSCURO

Descubre los elementos protegidos por la FIFA, el límite de las sanciones del IMPI en México y cómo aprovechar la temporada de forma creativa y legal.

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad económica sin precedentes para miles de comercios en México. Sin embargo, este magno evento deportivo también trae consigo un blindaje legal extremadamente estricto en materia de propiedad intelectual.

Las empresas locales que planeen lanzar campañas publicitarias o productos con la temática del torneo deben ser sumamente cautelosas, ya que el uso indebido de los activos oficiales de la federación puede derivar en consecuencias financieras devastadoras.

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¿Qué elementos tienen prohibición absoluta de uso comercial?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la FIFA han coordinado esfuerzos para registrar y proteger cientos de marcas, tipografías, lemas e imágenes. La ley mexicana prohíbe de forma tajante que los negocios no autorizados utilicen estos activos para promocionales, empaques, publicaciones digitales o cualquier tipo de publicidad.

Entre los términos de uso exclusivo para patrocinadores oficiales destacan frases icónicas como “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “FIFA World Cup 26”, “Somos 26” y “México 2026”. Del mismo modo, el veto incluye la reproducción o imitación del trofeo oficial, los logotipos del torneo, las mascotas, las tipografías registradas e incluso los hashtags institucionales en redes sociales.

Esta protección legal abarca tanto copias idénticas como diseños que busquen generar confusión en los consumidores o asociar de forma indirecta un servicio con el evento.

$!La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad económica sin precedentes para miles de comercios.
La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad económica sin precedentes para miles de comercios. FOTO: CUARTOSCURO

De multas millonarias a la clausura definitiva del establecimiento

Infringir los derechos de autor de la federación internacional de futbol va mucho más allá de una simple amonestación escrita. Las sanciones económicas establecidas para quienes violen estas disposiciones pueden alcanzar hasta las 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Esta cifra equivale en la actualidad a un aproximado de 29 millones de pesos por cada conducta infractora detectada.

Adicionalmente, si el comercio reincide en la falta, las autoridades aplicarán multas diarias acumulativas y procederán al aseguramiento definitivo de la mercancía. El IMPI cuenta con la facultad legal para ordenar la clausura temporal o definitiva de los locales físicos, así como para exigir el retiro inmediato de campañas publicitarias en plataformas digitales.

Un error estratégico de marketing digital puede transformarse en la pérdida total de la reputación de marca y la quiebra de la empresa.

Cómo subirse a la tendencia mundialista sin romper la ley

A pesar del estricto marco legal, los comerciantes pueden participar de la fiesta futbolera recurriendo al ingenio y a conceptos de propiedad libre. La clave radica en utilizar términos totalmente genéricos que evoquen la pasión por el juego sin mencionar al torneo regulado.

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Frases como “fiesta deportiva”, “afición”, “futbol”, o “jornada futbolera” son completamente legítimas para promocionar dinámicas el día del partido, transmisiones en vivo o descuentos especiales.

Diseñar campañas con imágenes propias, colores patrios y gráficos originales sin emular la identidad corporativa de la FIFA permitirá a los negocios elevar sus ventas de manera segura y sin riesgos legales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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