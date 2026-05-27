Las guerras en Ucrania e Irán son más parecidas de lo que crees

Por: Lara Jakes La guerra de trincheras y la artillería pesada en los campos de batalla de Ucrania en 2022 no se parece mucho a la guerra por aire y mar que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Pero las similitudes entre ambos conflictos pronto fueron evidentes y, casi tres meses después, siguen siéndolo. En ambos, el país con el ejército más poderoso ha sido incapaz de vencer a su adversario. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, esperaba una victoria rápida cuando lanzó su “operación militar especial” hace más de cuatro años. Al principio, el presidente Donald Trump prometió que la “pequeña excursión” contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, duraría entre cuatro y cinco semanas.

“Tanto para Rusia como para Estados Unidos, hay muchas expectativas no cumplidas sobre sus operaciones militares”, dijo Nicole Grajewski, experta en Irán y Rusia y profesora de Sciences Po, la selecta universidad de ciencias sociales de París, atribuyéndolo a “la arrogancia de ambas partes”. En los últimos días, las negociaciones han producido avances hacia un plan inicial de paz entre Irán y Estados Unidos, aunque con mucha incertidumbre debido a los nuevos ataques estadounidenses contra Irán del lunes. Se alcance o no un acuerdo, la guerra habrá proporcionado lecciones, junto con el conflicto de Ucrania, sobre la evolución de la guerra moderna. LA TECNOLOGÍA RECONFIGURA LA GUERRA Las tácticas asimétricas han ayudado a Ucrania, y a Irán, a mantener a raya a fuerzas más poderosas con las que no podrían competir en un enfrentamiento militar convencional. Irán, por ejemplo, golpeó a Estados Unidos atacando a sus aliados. Infundió miedo a los Estados del golfo Pérsico enviando aviones no tripulados de ataque unidireccional para atacar bases militares e instalaciones energéticas en países como Kuwait y Arabia Saudita. También ha utilizado la amenaza de minas y pequeñas lanchas rápidas armadas para mantener asfixiado el estrecho de Ormuz.

Ucrania ha asesinado a oficiales militares rusos en Moscú y ha atacado regularmente instalaciones petrolíferas, el sustento de la economía rusa. También ha usado drones marítimos para neutralizar a la armada rusa del mar Negro, mucho mayor. Quizá lo más indeleble, según los expertos, es que los dos conflictos demuestran cómo la innovación y la tecnología están cambiando la guerra. Estados Unidos ha recurrido a sistemas de detección de drones cargados de inteligencia artificial para proteger la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, según una persona familiarizada con el acuerdo. Esos sistemas fueron desarrollados por Ucrania para defenderse de Rusia. En Líbano, el grupo militante Hizbulá está atacando a los soldados israelíes con drones explosivos controlados por cables de fibra óptica, como los que se usan habitualmente en la guerra de Ucrania. Es probable que los sistemas de sensores, misiles teledirigidos y aviones no tripulados —y, en muchos casos, la tecnología basada en la inteligencia artificial— que se perfeccionaron en Ucrania y se desplegaron en el golfo “proliferen rápidamente en todo el mundo”, dijo Michael Kofman, experto militar y miembro del Programa sobre Rusia y Eurasia del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. En ambas guerras, “vemos el advenimiento de la precisión masiva en el campo de batalla”, dijo Kofman y precisó que Hizbulá y los combatientes de Malí ya han recurrido a una tecnología similar, barata y fácil de construir, lo que demuestra que esos sistemas “democratizarán el acceso de las potencias medias y pequeñas a la precisión masiva en el campo de batalla”. ESTRATEGIAS DE ATAQUE SIMILARES Los combates en Medio Oriente antes de que el alto al fuego entrara en vigor a principios de abril presentaban el tipo de enjambres de drones combinados con ataques de misiles balísticos que, según dijeron funcionarios y expertos, debutaron en la invasión rusa de Ucrania. En 2022, Irán le entregó a Rusia drones de ataque Shahed de un solo uso, que Moscú utilizó para atacar Ucrania. Este año, Irán ha lanzado ese mismo modelo contra países del golfo, mientras Rusia devuelve el favor con cierto apoyo militar a Irán. El alcance de ese apoyo sigue sin estar claro, pero, según funcionarios estadounidenses, incluye el envío de piezas de drones a través del mar Caspio.

Grajewski señaló “cierta cooperación” entre Rusia e Irán en la manipulación de los sistemas mundiales de localización para confundir la orientación de los objetivos de la oposición. Algunos buques vinculados a Irán parecen haber burlado recientemente los localizadores en el estrecho de Ormuz —imitando una táctica largamente perfeccionada de la flota clandestina rusa de petroleros energéticos— para eludir la detección de la marina estadounidense. En marzo se halló equipo antinterferente ruso en un avión no tripulado iraní que tenía como objetivo una base británica en Chipre. A los funcionarios y expertos europeos les preocupa que Moscú suministre armas si se rompen las estancadas conversaciones de paz e Irán reanuda los ataques en toda la región. “Hemos visto pruebas de que Rusia ayuda a Irán en sus ataques”, dijo en abril el ministro británico de Defensa, John Healey, en una reunión de aliados que están enviando apoyo militar a Ucrania. No describió esas pruebas, pero añadió: “Putin quería distraernos con el conflicto de Medio Oriente”. LAZOS DIPLOMÁTICOS La guerra de Irán ha generado tensiones en algunas alianzas, sobre todo entre el gobierno de Trump y Europa, donde muchos líderes creen que el conflicto es innecesario e ilegal. También ha desencadenado una pugna mundial por el suministro energético, en la que algunos países han recurrido a Rusia en busca de petróleo y gas ilícitos pero disponibles. Y ha retrasado el proceso de paz entre Rusia y Ucrania al desviar la atención de Estados Unidos hacia Medio Oriente. “Creo que en el Kremlin estaban bebiendo champán cuando el presidente Trump inició la guerra en Irán”, dijo Danylo Lubkivsky, director del Foro de Seguridad de Kiev y exviceministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Pero la guerra en Irán también ha producido algunas alianzas sorpresivas, más evidentes en las nuevas asociaciones que Ucrania ha forjado con los Estados del golfo Pérsico. En abril, Ucrania anunció nuevos acuerdos de seguridad con Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Este tipo de vínculos habría sido improbable hace varios años, cuando algunos de esos países habían intentado mantener relaciones neutrales con Rusia. Kiev quiere intercambiar su tecnología de aviones no tripulados y su ayuda para formación a cambio de respaldo diplomático en Medio Oriente, acuerdos energéticos y sistemas avanzados de defensa aérea, dijo Jana Kobzova, codirectora del Programa de Seguridad Europea del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. El presidente Volodímir Zelenski espera “convertir esta crisis en una oportunidad”, dijo.

Como mínimo, dijo Kobzova, los acuerdos con Estados ricos en petróleo que incluyan la venta de tecnología de aviones no tripulados podrían ser lucrativos para la floreciente industria de defensa ucraniana. Europa ha sido un salvavidas para Ucrania desde que Estados Unidos dejó de donar armas y equipos a Kiev el año pasado. Sus países han comprado armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania, y el mes pasado la Unión Europea desbloqueó un préstamo de 90 000 millones de euros, unos 106 000 millones de dólares, para ayudar a Kiev a soportar la guerra en curso. Pero la capacidad de Europa para seguir prestando un sólido apoyo puede depender de si la escasez de combustible y bienes provocada por la guerra de Irán arrastra a las economías europeas, una situación que empeoraría si no se logra la paz.