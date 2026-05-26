Mantiene Coahuila la menor tasa de informalidad laboral

Durante el primer trimestre del año Coahuila mantuvo la tasa de informalidad laboral más baja del país con el 34.2%, mientras que su Tasa de Desocupación de 3.4% fue la tercera más alta en ese periodo.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en Coahuila al 1T26 se contaba con una Población Ocupada de 1,603,004 personas y una Población Desocupada de 56,292 personas.

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La Tasa de Participación fue de 59.6% y la Tasa de Desocupación de 3.4% (Solamente fue superada por la Ciudad de México con 4.0% y Tabasco con 3.5%); mientras que la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación fue de 8.0% y la Tasa de Presión General en 6.5%.

La Tasa de Trabajo Asalariado fue de 78.6%, la Tasa de Subocupación de 4.6%, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación de 34.6%, la Tasa de Informalidad Laboral de 34.2% se mantuvo como la más baja del país y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal fue de 21.5%,

SALTILLO

En el primer trimestre del año, se ubicó el área metropolitana de Saltillo como la tercera con la Tasa de Informalidad Laboral más baja con 27.8%, pero también su Tasa de Desocupación de 3.7% fue de las más altas.

En el 1T26, en Saltillo la Población Ocupada fue de 502,346 personas y la Población Desocupada de 19,346 personas; la Tasa de Participación fue de 60.0%, la Tasa de Desocupación 3.7% y fue la misma que la CDMX, quienes presentaron porcentajes más altos fueron Ciudad del Carmen con 5.8%, Villahermosa 4.2%, Durango y Tuxtla Gutiérrez con 4.1% cada uno y Tapachula con 3.8%.

Mientras que la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación fue de 7.5%, la Tasa de Presión General 5.8%, la Tasa de Trabajo Asalariado 81.5%, la Tasa de Subocupación 2.6%, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación en 27.9% y la Tasa de Informalidad Laboral en 27.8% (Sólo fue menor la de Chihuahua con 26.1% y la de Ciudad Juárez con 27.6%) y una Tasa de Ocupación en el Sector Informal de 18.5%.