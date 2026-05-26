Mantiene Coahuila la menor tasa de informalidad laboral
Aunque la Tasa de Desocupación de la entidad fue la tercera más alta en el primer trimestre del 2026
Durante el primer trimestre del año Coahuila mantuvo la tasa de informalidad laboral más baja del país con el 34.2%, mientras que su Tasa de Desocupación de 3.4% fue la tercera más alta en ese periodo.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en Coahuila al 1T26 se contaba con una Población Ocupada de 1,603,004 personas y una Población Desocupada de 56,292 personas.
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La Tasa de Participación fue de 59.6% y la Tasa de Desocupación de 3.4% (Solamente fue superada por la Ciudad de México con 4.0% y Tabasco con 3.5%); mientras que la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación fue de 8.0% y la Tasa de Presión General en 6.5%.
La Tasa de Trabajo Asalariado fue de 78.6%, la Tasa de Subocupación de 4.6%, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación de 34.6%, la Tasa de Informalidad Laboral de 34.2% se mantuvo como la más baja del país y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal fue de 21.5%,
SALTILLO
En el primer trimestre del año, se ubicó el área metropolitana de Saltillo como la tercera con la Tasa de Informalidad Laboral más baja con 27.8%, pero también su Tasa de Desocupación de 3.7% fue de las más altas.
En el 1T26, en Saltillo la Población Ocupada fue de 502,346 personas y la Población Desocupada de 19,346 personas; la Tasa de Participación fue de 60.0%, la Tasa de Desocupación 3.7% y fue la misma que la CDMX, quienes presentaron porcentajes más altos fueron Ciudad del Carmen con 5.8%, Villahermosa 4.2%, Durango y Tuxtla Gutiérrez con 4.1% cada uno y Tapachula con 3.8%.
Mientras que la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación fue de 7.5%, la Tasa de Presión General 5.8%, la Tasa de Trabajo Asalariado 81.5%, la Tasa de Subocupación 2.6%, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación en 27.9% y la Tasa de Informalidad Laboral en 27.8% (Sólo fue menor la de Chihuahua con 26.1% y la de Ciudad Juárez con 27.6%) y una Tasa de Ocupación en el Sector Informal de 18.5%.