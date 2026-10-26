Festival de la Calabaza en Monclova supera los 70 mil visitantes

El evento reúne a visitantes de distintas edades, quienes han recorrido las instalaciones decoradas con motivos otoñales y alusivos a las tradiciones de la temporada. La propuesta busca ofrecer alternativas de entretenimiento y acercamiento a la cultura en uno de los espacios públicos de la ciudad.

MONCLOVA, COAH.- Más de 70 mil personas han visitado el Festival de la Calabaza en el Ecoparque Monclova desde su apertura el pasado 22 de octubre, una celebración que ofrece escenarios temáticos, actividades recreativas y espacios de convivencia para familias de la Región Centro de Coahuila.

Organizado por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, a través del Departamento de Arte y Cultura, el festival cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y la participación de instituciones educativas.

La celebración continuará durante los próximos días y concluirá el domingo 1 de noviembre. La entrada es gratuita, por lo que las familias de Monclova y de otros municipios de la región todavía tienen oportunidad de recorrer las instalaciones y disfrutar de las atracciones.

De acuerdo con el calendario anunciado, el lunes 26 de octubre el recinto permanecerá cerrado. Del martes 27 al jueves 29 abrirá de 9:00 a 20:00 horas, mientras que el viernes 30 y el sábado 31 atenderá al público de 9:00 a 21:00 horas. El domingo 1 de noviembre, día de la clausura, también estará abierto de 9:00 a 21:00 horas.

Con esta actividad, las autoridades municipales buscan promover las tradiciones de la temporada, impulsar la convivencia entre las familias y fomentar el uso de los espacios públicos mediante propuestas culturales y recreativas.