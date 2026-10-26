Se suman transportistas del Norte de Coahuila a paro nacional contra la inseguridad en las carreteras

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Piedras Negras
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    Se suman transportistas del Norte de Coahuila a paro nacional contra la inseguridad en las carreteras
    Juan Francisco Moreno Mondragón, delegado regional de Canacar, señaló que el gremio se sumó al paro nacional en solidaridad con operadores que enfrentan robos, agresiones y extorsiones en otras entidades. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Al menos 30 transportistas de la región norte de Coahuila se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en las carreteras y revisar las medidas fiscales que afectan al sector

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al menos 30 transportistas de la región norte de Coahuila se sumaron este lunes al paro nacional del autotransporte de carga mediante una movilización pacífica por la ruta fiscal, sin obstruir la circulación vehicular.

La protesta, coordinada localmente por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), forma parte de un movimiento nacional convocado por organizaciones como Fematrac, Canacar, Hamotac e Indeco, que exigen al Gobierno federal mayor vigilancia en las carreteras y revisar las medidas fiscales que elevan los costos de operación.

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$!Transportistas de la región norte de Coahuila participaron en una movilización pacífica por la ruta fiscal, sin bloquear la circulación vehicular.
Transportistas de la región norte de Coahuila participaron en una movilización pacífica por la ruta fiscal, sin bloquear la circulación vehicular. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Durante la manifestación, Juan Francisco Moreno Mondragón, delegado regional de Canacar, señaló que las carreteras de Coahuila se encuentran entre las más seguras del país. No obstante, explicó que el sector decidió participar en el paro en solidaridad con los operadores que enfrentan condiciones de inseguridad en otras entidades.

“Nos sumamos en solidaridad al paro nacional porque también hemos sufrido agresiones, extorsiones y robos en tramos carreteros de otras entidades, como el Estado de México y Querétaro, entre otras zonas, aunque en Coahuila consideramos que es la entidad más segura para transitar y vivir”, aseveró Moreno.

DEMANDAS DEL SECTOR

Aunque los transportistas reconocen las condiciones de seguridad en Coahuila, respaldan las principales exigencias del movimiento nacional, entre ellas el cese de la violencia, los asaltos y las extorsiones en las carreteras federales, así como la revisión de las medidas fiscales que afectan la rentabilidad de las empresas.

La movilización busca presionar a las autoridades federales para establecer mesas de diálogo que permitan alcanzar acuerdos y garantizar el traslado seguro de mercancías en todo el país.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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