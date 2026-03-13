$!Fiscal advierte cero tolerancia en Coahuila contra quienes afecten a mujeres, niñas y niños

Explicó que las autoridades han estado recabando información a partir de denuncias y reportes ciudadanos, lo que permitió avanzar en la integración de la carpeta de investigación y finalmente concretar la detención.

Indicó que, aunque hasta el momento se tiene a una persona detenida, las indagatorias continúan y no se descarta que el caso pueda estar relacionado con una red completa de trata de personas, por lo que se mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

Previo a participar en una reunión de seguridad con autoridades municipales, el fiscal explicó que la orden de aprehensión cumplimentada recientemente es resultado de un trabajo de investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses por parte de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez , advirtió que en Coahuila habrá cero tolerancia contra quienes cometan delitos que atenten contra mujeres, niñas y niños, al referirse a la investigación que derivó en la detención de una mujer acusada de trata de personas con fines de explotación sexual en la región norte del estado.

“Es una investigación que tenemos desde hace meses. Por ahora hay una persona detenida y el caso sigue en proceso; podría generar otras líneas de investigación”, señaló.

Fernández Montañez subrayó que la Fiscalía actuará con firmeza en este tipo de casos y reiteró que la instrucción es clara para todas las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en el estado.

“Cero tolerancia es no vamos a permitir que condicionen a la ley”, expresó.

El fiscal explicó que, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, las actividades presuntamente se realizaban en domicilios e inmuebles donde operaba el sexoservicio, situación que ahora forma parte de las indagatorias para determinar la magnitud del caso.

Ante ello, indicó que dentro de la estrategia de seguridad se mantiene una revisión permanente de inmuebles donde pudiera estarse cometiendo algún delito, ya sea relacionado con la venta de droga, explotación sexual u otras actividades ilícitas.

Asimismo, destacó que existe una especial atención por parte de la Fiscalía en todos aquellos delitos que afecten a los sectores más vulnerables de la población.

“Saben que tenemos una especial atención a todos los delitos que violenten en distintas modalidades a las mujeres, a las niñas y a los niños”, puntualizó.

Agregó que, debido a que el caso se encuentra en proceso judicial, se deben manejar con cautela algunos datos de la carpeta de investigación para no afectar el desarrollo del procedimiento legal.

Sin embargo, señaló que conforme avancen las investigaciones se podrá compartir mayor información, ya que incluso podría ocurrir que a partir de la difusión del caso surjan nuevas denuncias o testimonios relacionados.

Finalmente, Fernández Montañez reiteró que la Fiscalía General del Estado continuará trabajando en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad en los 38 municipios de Coahuila para detectar este tipo de delitos, investigar a fondo y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.