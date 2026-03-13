Denuncia revela presunta explotación sexual de dos menores en una ‘casa de citas’ de Piedras Negras; cae Verónica ‘N’

La delegación Norte I de la Fiscalía General del Estado, logró este jueves la detención de una mujer en Piedras Negras a quien se le acusa el delito de trata de personas en contra de dos menores de edad al interior de una “casa de citas” en la colonia Santa Lucía.

De acuerdo con informes de la autoridad, la detención de Verónica “N” se desarrolló en un filtro de seguridad a las afueras de Piedras Negras por donde transitaba.

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En los datos que ha recopilado la autoridad, se revela que la “casa de citas”, ya tenía en operación varios años; Sin embargo, la situación permanecía en el giro negro bajo las sombras, hoy en día que las personas que se dedicaban al trabajo sexual eran mayores de edad.

Fue en los últimos meses, cuando a la operación ingresaron dos menores de 17 años de edad, y según los informes, la carpeta de investigación se inició a partir de la denuncia de una persona externa.

Aunque luego de la denuncia la autoridad acudió al domicilio percatándose de que el lugar operaba para el sexo servicio, Verónica “N” logró extraerse momentos antes de la llegada de los elementos.

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Hasta este momento, la autoridad dio a conocer que solo tienen conocimiento de la actividad de las dos menores de edad, mientras que están a la espera de integrar en su caso, otras denuncias.

La autoridad también informó que el delito que le señalan a Verónica “N” será el de trata de personas con multas de explotación sexual, y el proceso de judicialización está a esperas en tanto se desarrolle la primera audiencia del caso que será a cargo del litigio de la Fiscalía Especializada de las Mujeres.