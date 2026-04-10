Fiscalía indaga videos en caso de niñera acusada en Coahuila

De acuerdo con información oficial, Cynthia, quien se desempeñaba como niñera en el municipio de Cuatro Ciénegas, y Gerardo “N”, presuntamente relacionado con los hechos, podrían haber grabado agresiones sexuales contra menores de edad, material que incluso se investiga si habría sido destinado a su comercialización.

MONCLOVA, COAH.- La investigación en torno a un caso de abuso infantil en la Región Centro de Coahuila se amplía, luego de que autoridades estatales analizan la posible comisión del delito de pornografía infantil por parte de dos personas que ya enfrentan proceso penal por otros delitos graves.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que durante un cateo se aseguraron diversos dispositivos electrónicos que actualmente son analizados por personal especializado en delitos cibernéticos. Para acceder a la información contenida en estos equipos, se solicitó autorización a una instancia federal, la cual permitiría revisar a fondo los archivos digitales.

La indagatoria busca establecer si existen elementos suficientes que confirmen la producción o almacenamiento de material ilícito relacionado con menores de edad. Hasta el momento, la revisión de los dispositivos permanece en proceso, en espera de la autorización correspondiente.

Este nuevo ángulo de investigación surge luego de que trascendiera la posible existencia de videos en los que se documentarían los abusos, situación que no ha sido confirmada oficialmente, pero que forma parte de las líneas de análisis abiertas por la autoridad.

Actualmente, Cynthia y Gerardo “N” se encuentran vinculados a proceso por los delitos de trata de personas, abuso sexual y corrupción de menores, luego de las declaraciones de dos víctimas: un adolescente de 14 años y una niña de cinco años.

Ambos imputados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para fortalecer el caso.

De manera paralela, autoridades informaron que existen otros dos menores que reciben atención psicológica especializada, con el objetivo de determinar si también fueron víctimas de algún tipo de agresión. Hasta ahora, no se ha confirmado que hayan sufrido abuso.