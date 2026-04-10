Fiscalía indaga videos en caso de niñera acusada en Coahuila

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Fiscalía indaga videos en caso de niñera acusada en Coahuila
    La investigación se amplió tras la posibilidad de que los imputados hayan grabado agresiones, lo que podría configurar el delito de pornografía infantil. ARCHIVO

La revisión de dispositivos electrónicos dependerá de una autorización federal para acceder a su contenido y continuar la investigación

MONCLOVA, COAH.- La investigación en torno a un caso de abuso infantil en la Región Centro de Coahuila se amplía, luego de que autoridades estatales analizan la posible comisión del delito de pornografía infantil por parte de dos personas que ya enfrentan proceso penal por otros delitos graves.

De acuerdo con información oficial, Cynthia, quien se desempeñaba como niñera en el municipio de Cuatro Ciénegas, y Gerardo “N”, presuntamente relacionado con los hechos, podrían haber grabado agresiones sexuales contra menores de edad, material que incluso se investiga si habría sido destinado a su comercialización.

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El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que durante un cateo se aseguraron diversos dispositivos electrónicos que actualmente son analizados por personal especializado en delitos cibernéticos. Para acceder a la información contenida en estos equipos, se solicitó autorización a una instancia federal, la cual permitiría revisar a fondo los archivos digitales.

La indagatoria busca establecer si existen elementos suficientes que confirmen la producción o almacenamiento de material ilícito relacionado con menores de edad. Hasta el momento, la revisión de los dispositivos permanece en proceso, en espera de la autorización correspondiente.

Este nuevo ángulo de investigación surge luego de que trascendiera la posible existencia de videos en los que se documentarían los abusos, situación que no ha sido confirmada oficialmente, pero que forma parte de las líneas de análisis abiertas por la autoridad.

Actualmente, Cynthia y Gerardo “N” se encuentran vinculados a proceso por los delitos de trata de personas, abuso sexual y corrupción de menores, luego de las declaraciones de dos víctimas: un adolescente de 14 años y una niña de cinco años.

Ambos imputados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para fortalecer el caso.

De manera paralela, autoridades informaron que existen otros dos menores que reciben atención psicológica especializada, con el objetivo de determinar si también fueron víctimas de algún tipo de agresión. Hasta ahora, no se ha confirmado que hayan sufrido abuso.

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El proceso judicial continuará en los próximos meses. La siguiente audiencia fue programada dentro de un plazo de tres meses, periodo solicitado para el desarrollo de la investigación complementaria. No se descarta que este tiempo pueda ampliarse para la recolección de más pruebas.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para determinar el alcance de los delitos y las posibles responsabilidades legales de los implicados.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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