Niños huyen de casa por presunto maltrato familiar en Monclova

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Niños huyen de casa por presunto maltrato familiar en Monclova
    Autoridades investigan las condiciones en las que vivían los niños, luego de que ambos señalaran a un familiar como presunto responsable de agresiones. ARCHIVO

Ambos menores quedaron bajo resguardo de instancias de protección infantil, que iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos

MONCLOVA, COAH.-Dos casos de menores que escaparon de sus hogares por presunto maltrato familiar encendieron la alerta de corporaciones de seguridad en Monclova durante la noche, lo que derivó en la intervención de autoridades preventivas y de protección infantil.

El primero de los hechos ocurrió cuando un niño de 9 años fue localizado deambulando solo por calles de la colonia Progreso. El menor, identificado como Logan Maximiliano, fue visto alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Chapultepec, portando una mochila y visiblemente afectado emocionalmente.

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Al ser abordado por elementos de Seguridad Pública, el niño manifestó que no quería regresar a su domicilio, señalando que era víctima de agresiones físicas por parte de un familiar al que identificó como su tío. De acuerdo con su versión, decidió salir de casa por su propia cuenta, llevando consigo algunas pertenencias, con la intención de no volver.

Ante la situación y al no contar con información precisa sobre su domicilio, los oficiales procedieron a resguardarlo y trasladarlo a las instalaciones de la corporación, donde quedó bajo protección mientras se definía su situación.

En un hecho distinto, pero registrado la misma noche, un menor de 6 años salió de su vivienda en la zona centro en busca de ayuda, tras presuntamente sufrir malos tratos de manera constante por parte de un familiar cercano.

El niño caminó solo hasta una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Progreso, donde pidió auxilio a los empleados del lugar. Testigos señalaron que el menor se encontraba llorando, con evidente temor, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a las autoridades.

Elementos policiacos acudieron antes de las 23:30 horas para tomar conocimiento del reporte. Tras entrevistarse con el menor, este confirmó que sufría maltrato en su entorno familiar, lo que motivó su salida del domicilio.

Los agentes procedieron a su resguardo y lo trasladaron a Seguridad Pública, donde el caso fue turnado ante el juez calificador para iniciar el procedimiento correspondiente.

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Posteriormente, ambos casos fueron canalizados a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que asumió la custodia de los menores y dio inicio a las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar las condiciones en las que vivían los niños y definir las acciones legales correspondientes, así como garantizar su protección integral.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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