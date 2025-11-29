Frontera: Arranca electrificación en La Rielera y beneficia a más de mil habitantes

Monclova
/ 29 noviembre 2025
    Frontera: Arranca electrificación en La Rielera y beneficia a más de mil habitantes
    Personal de Obras Públicas instala postes y cableado en la colonia La Rielera. La nueva infraestructura mejorará seguridad y movilidad en este sector de Frontera. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La obra contempla postes, muretes, cableado y alumbrado nuevo para mejorar seguridad y movilidad

FRONTERA, COAH.- Para mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar mejores condiciones de movilidad y seguridad en la colonia La Rielera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú supervisó el inicio de los trabajos de electrificación en la calle Oaxaca, entre Rastro y Cruz López, donde se instalan 280 metros lineales de red eléctrica.

La obra contempla la colocación de postes, muretes, cajas de mufa, cableado, transformador, alumbrado público y la red de media y baja tensión, infraestructura que beneficiará a más de mil habitantes del sector, en Ciudad Frontera.

De acuerdo con la alcaldesa, la intervención permitirá dotar a la zona de iluminación eficiente y confiable, lo que impactará directamente en la seguridad y movilidad de peatones y automovilistas.

“Una colonia bien iluminada es una colonia más segura y con mejores condiciones para vivir”, señaló Pérez Cantú durante el recorrido realizado junto al director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza.

La edil subrayó que su administración mantiene el compromiso de cumplir con cada obra prometida, incluso en la recta final del año.

Vecinos del sector agradecieron la rápida respuesta del gobierno municipal, al tratarse de una demanda pendiente desde hace varios años. Pérez Cantú aseguró que la supervisión directa de los trabajos garantiza calidad, transparencia y atención puntual a las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará impulsando proyectos que fortalezcan los servicios públicos y construyan un Frontera más seguro, iluminado y con rumbo definido.

Temas


Alumbrado Público
inversiones
obras públicas

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

