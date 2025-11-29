Operativo federal llega a gasolineras de Coahuila; un proveedor cierra todas sus sucursales en Torreón

Torreón
/ 29 noviembre 2025
    Operativo federal llega a gasolineras de Coahuila; un proveedor cierra todas sus sucursales en Torreón
    Instrumentos de despacho fueron inmovilizados tras detectarse irregularidades en bitácoras. FOTO: PROFECO

La Profeco indicó que Coahuila es la entidad 30 en recibir el operativo, orientado a mantener el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos

TORREÓN, COAH.- Un operativo federal conjunto entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en Torreón se encontró con una reacción poco común por parte de un concesionario: la marca Mi Gasolina cerró la totalidad de sus estaciones de servicio en el municipio.

Este cierre masivo se concretó, al parecer, después de que el proveedor se enteró de la presencia de las brigadas de verificación en la ciudad, las cuales buscaban inspeccionar el cumplimiento de la ley en materia de medición, precios y normatividad ambiental.

$!Inspectores de Profeco revisaron equipos de medición en gasolineras operando con normalidad.
Inspectores de Profeco revisaron equipos de medición en gasolineras operando con normalidad. FOTO: PROFECO

La Profeco señaló que Coahuila es la entidad número 30 donde se aplica este operativo, que da seguimiento a la directriz de la Presidencia de México para estabilizar el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos.

IRREGULARIDADES DETECTADAS:

Las brigadas, encabezadas por Andrea González Hernández, subprocuradora de Verificación de Profeco, sí lograron inspeccionar otras cinco estaciones de servicio en Torreón, donde detectaron:

- Seis inmovilizaciones de instrumentos de medición por parte de Profeco debido a fallas en sus bitácoras.

- Tres clausuras aplicadas por la ASEA, principalmente por la falta de permisos como la Licencia Ambiental Única y la Resolución de Impacto Ambiental.

$!Personal de ASEA colocó sellos de clausura por faltas en permisos ambientales.
Personal de ASEA colocó sellos de clausura por faltas en permisos ambientales. FOTO: PROFECO

La acción del proveedor Mi Gasolina contrasta con las sanciones impuestas a otras estaciones que continuaron operando durante la inspección, subrayando el objetivo del Gobierno Federal de garantizar que todas las gasolineras funcionen con legalidad y transparencia.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

