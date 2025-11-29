Operativo federal llega a gasolineras de Coahuila; un proveedor cierra todas sus sucursales en Torreón
La Profeco indicó que Coahuila es la entidad 30 en recibir el operativo, orientado a mantener el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos
TORREÓN, COAH.- Un operativo federal conjunto entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en Torreón se encontró con una reacción poco común por parte de un concesionario: la marca Mi Gasolina cerró la totalidad de sus estaciones de servicio en el municipio.
Este cierre masivo se concretó, al parecer, después de que el proveedor se enteró de la presencia de las brigadas de verificación en la ciudad, las cuales buscaban inspeccionar el cumplimiento de la ley en materia de medición, precios y normatividad ambiental.
La Profeco señaló que Coahuila es la entidad número 30 donde se aplica este operativo, que da seguimiento a la directriz de la Presidencia de México para estabilizar el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos.
IRREGULARIDADES DETECTADAS:
Las brigadas, encabezadas por Andrea González Hernández, subprocuradora de Verificación de Profeco, sí lograron inspeccionar otras cinco estaciones de servicio en Torreón, donde detectaron:
- Seis inmovilizaciones de instrumentos de medición por parte de Profeco debido a fallas en sus bitácoras.
- Tres clausuras aplicadas por la ASEA, principalmente por la falta de permisos como la Licencia Ambiental Única y la Resolución de Impacto Ambiental.
La acción del proveedor Mi Gasolina contrasta con las sanciones impuestas a otras estaciones que continuaron operando durante la inspección, subrayando el objetivo del Gobierno Federal de garantizar que todas las gasolineras funcionen con legalidad y transparencia.