Operativo federal llega a gasolineras de Coahuila; un proveedor cierra todas sus sucursales en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un operativo federal conjunto entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en Torreón se encontró con una reacción poco común por parte de un concesionario: la marca Mi Gasolina cerró la totalidad de sus estaciones de servicio en el municipio.

Este cierre masivo se concretó, al parecer, después de que el proveedor se enteró de la presencia de las brigadas de verificación en la ciudad, las cuales buscaban inspeccionar el cumplimiento de la ley en materia de medición, precios y normatividad ambiental.

