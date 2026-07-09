Frontera atiende afectaciones y mantiene operativo por lluvias

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    Frontera atiende afectaciones y mantiene operativo por lluvias
    Cuadrillas municipales trabajan en el retiro de árboles caídos tras la tormenta registrada en Frontera. LIDIET MEXICANO

Frontera mantiene labores de limpieza y vigilancia tras la tormenta que dejó árboles caídos y postes dañados, mientras autoridades activan operativos preventivos ante nuevas lluvias

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera trabaja en el retiro de al menos 35 árboles caídos y la verificación de postes derribados por la tormenta de ayer miércoles.

Las autoridades, encabezadas por la alcaldesa Sara Irma Pérez, reportaron saldo blanco tras el fenómeno registrado durante la tarde-noche de ayer y mantienen monitoreo constante ante el pronóstico lluvioso para este fin de semana.

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Las cuadrillas de Protección Civil, a cargo del director Abraham Palacios Cedillo, y Servicios Primarios coordinaron acciones con la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Occidental, específicamente en las calles Abasolo y San Luis, por el colapso de dos postes.

$!Protección Civil y Servicios Primarios atendieron afectaciones en distintos sectores del municipio.
Protección Civil y Servicios Primarios atendieron afectaciones en distintos sectores del municipio. LIDIET MEXICANO

También se atendieron reportes en la colonia Guadalupe Borja por árboles caídos que reventaron cableado.

El arroyo Frontera se mantuvo bajo control, sin riesgo de desbordamiento, y se brindó ayuda a familias afectadas por las ráfagas de viento.

Las áreas afectadas fueron acordonadas de inmediato para eliminar riesgos.

La Dirección de Seguridad Pública sumó cuadrillas para el resguardo y vigilancia en los perímetros de trabajo. Por orden de la alcaldesa, las dependencias municipales formaron equipos en bloques para dar respuesta inmediata y mitigar percances.

El director Palacios Cedillo informó que el pronóstico meteorológico advierte precipitaciones con 60 por ciento de probabilidad para jueves y viernes, elevándose a 70 por ciento, con posibilidad de tormentas, durante sábado, domingo y lunes.

$!La alcaldesa giró indicaciones para mantener guardias permanentes y revisiones exhaustivas en zonas vulnerables.
La alcaldesa giró indicaciones para mantener guardias permanentes y revisiones exhaustivas en zonas vulnerables. LIDIET MEXICANO

Ante este panorama, la alcaldesa giró indicaciones para mantener guardias permanentes y revisiones exhaustivas en zonas vulnerables.

Protección Civil exhorta a las familias fronterenses a extremar precauciones y mantenerse informadas a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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