Frontera atiende afectaciones y mantiene operativo por lluvias

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera trabaja en el retiro de al menos 35 árboles caídos y la verificación de postes derribados por la tormenta de ayer miércoles. Las autoridades, encabezadas por la alcaldesa Sara Irma Pérez, reportaron saldo blanco tras el fenómeno registrado durante la tarde-noche de ayer y mantienen monitoreo constante ante el pronóstico lluvioso para este fin de semana.

Las cuadrillas de Protección Civil, a cargo del director Abraham Palacios Cedillo, y Servicios Primarios coordinaron acciones con la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Occidental, específicamente en las calles Abasolo y San Luis, por el colapso de dos postes.

También se atendieron reportes en la colonia Guadalupe Borja por árboles caídos que reventaron cableado. El arroyo Frontera se mantuvo bajo control, sin riesgo de desbordamiento, y se brindó ayuda a familias afectadas por las ráfagas de viento. Las áreas afectadas fueron acordonadas de inmediato para eliminar riesgos. La Dirección de Seguridad Pública sumó cuadrillas para el resguardo y vigilancia en los perímetros de trabajo. Por orden de la alcaldesa, las dependencias municipales formaron equipos en bloques para dar respuesta inmediata y mitigar percances. El director Palacios Cedillo informó que el pronóstico meteorológico advierte precipitaciones con 60 por ciento de probabilidad para jueves y viernes, elevándose a 70 por ciento, con posibilidad de tormentas, durante sábado, domingo y lunes.

Ante este panorama, la alcaldesa giró indicaciones para mantener guardias permanentes y revisiones exhaustivas en zonas vulnerables. Protección Civil exhorta a las familias fronterenses a extremar precauciones y mantenerse informadas a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

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