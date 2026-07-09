Torreón reconocerá a sacerdotes por hasta seis décadas de ministerio

TORREÓN, COAH.- La Diócesis de Torreón rendirá homenaje a cuatro sacerdotes que han dedicado décadas al servicio de la Iglesia católica. Durante una celebración eucarística encabezada por el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, junto con el presbiterio diocesano, se reconocerá la trayectoria pastoral de los presbíteros Jesús de la Torre de la Torre, José Natividad Fuentes García, Javier Cisneros Pérez y José Pablo Gallegos Becerra. A través de la Circular No. 17, el prelado invitó a la comunidad católica a participar en la misa de acción de gracias, que se celebrará el próximo martes 14 de julio, a las 12:00 horas, en la parroquia San José.

En el documento, el obispo señaló que la conmemoración busca fortalecer la comunión eclesial y reconocer el testimonio de quienes han consagrado su vida al ministerio sacerdotal. ”Quisiéramos que fuera esta una fiesta de comunión, de promoción vocacional, de fraternidad sacerdotal e irradiación misionera”, expresó Luis Martín Barraza. Durante la ceremonia serán reconocidos los presbíteros Jesús de la Torre de la Torre y José Natividad Fuentes García, quienes cumplen 60 años de ordenación sacerdotal; Javier Cisneros Pérez, quien celebrará 50 años de ministerio, y José Pablo Gallegos Becerra, que conmemorará 25 años de servicio sacerdotal. El padre Jesús de la Torre de la Torre, de 87 años, fue ordenado sacerdote el 30 de enero de 1966. Actualmente reside en la Casa Sacerdotal y continúa colaborando con reflexiones y artículos para la página oficial de la Diócesis de Torreón.

Por su parte, el padre José Natividad Fuentes García, nacido el 24 de diciembre de 1938, recibió la ordenación sacerdotal el 30 de octubre de 1966. Su último encargo pastoral fue como vicario adscrito de la parroquia Los Ángeles. El presbítero Javier Cisneros Pérez, quien cumplirá 85 años el próximo 25 de septiembre, fue ordenado el 16 de julio de 1975. Actualmente presta su servicio como capellán de la Capellanía Divina Providencia. Finalmente, el padre José Pablo Gallegos Becerra, de 63 años, fue ordenado sacerdote el 17 de marzo de 2001 y actualmente se desempeña como párroco de la parroquia Espíritu Santo. La Diócesis de Torreón reiteró la invitación a los fieles para acompañar esta celebración de acción de gracias y reconocer el legado pastoral de los cuatro sacerdotes.

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