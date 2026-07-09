Torreón reconocerá a sacerdotes por hasta seis décadas de ministerio

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón reconocerá a sacerdotes por hasta seis décadas de ministerio
    El padre José Natividad Fuentes García será reconocido por cumplir 60 años de ministerio sacerdotal. REDES SOCIALES

Dos presbíteros cumplen 60 años de ordenación; uno celebrará sus bodas de oro sacerdotales y otro conmemorará 25 años de servicio

TORREÓN, COAH.- La Diócesis de Torreón rendirá homenaje a cuatro sacerdotes que han dedicado décadas al servicio de la Iglesia católica. Durante una celebración eucarística encabezada por el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, junto con el presbiterio diocesano, se reconocerá la trayectoria pastoral de los presbíteros Jesús de la Torre de la Torre, José Natividad Fuentes García, Javier Cisneros Pérez y José Pablo Gallegos Becerra.

A través de la Circular No. 17, el prelado invitó a la comunidad católica a participar en la misa de acción de gracias, que se celebrará el próximo martes 14 de julio, a las 12:00 horas, en la parroquia San José.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-mantiene-en-marcha-mas-de-30-obras-de-infraestructura-urbana-JD22039624

En el documento, el obispo señaló que la conmemoración busca fortalecer la comunión eclesial y reconocer el testimonio de quienes han consagrado su vida al ministerio sacerdotal.

”Quisiéramos que fuera esta una fiesta de comunión, de promoción vocacional, de fraternidad sacerdotal e irradiación misionera”, expresó Luis Martín Barraza.

Durante la ceremonia serán reconocidos los presbíteros Jesús de la Torre de la Torre y José Natividad Fuentes García, quienes cumplen 60 años de ordenación sacerdotal; Javier Cisneros Pérez, quien celebrará 50 años de ministerio, y José Pablo Gallegos Becerra, que conmemorará 25 años de servicio sacerdotal.

El padre Jesús de la Torre de la Torre, de 87 años, fue ordenado sacerdote el 30 de enero de 1966. Actualmente reside en la Casa Sacerdotal y continúa colaborando con reflexiones y artículos para la página oficial de la Diócesis de Torreón.

$!El padre Jesús de la Torre de la Torre también recibirá un homenaje por sus seis décadas de servicio a la Iglesia.
El padre Jesús de la Torre de la Torre también recibirá un homenaje por sus seis décadas de servicio a la Iglesia. REDES SOCIALES

Por su parte, el padre José Natividad Fuentes García, nacido el 24 de diciembre de 1938, recibió la ordenación sacerdotal el 30 de octubre de 1966. Su último encargo pastoral fue como vicario adscrito de la parroquia Los Ángeles.

El presbítero Javier Cisneros Pérez, quien cumplirá 85 años el próximo 25 de septiembre, fue ordenado el 16 de julio de 1975. Actualmente presta su servicio como capellán de la Capellanía Divina Providencia.

Finalmente, el padre José Pablo Gallegos Becerra, de 63 años, fue ordenado sacerdote el 17 de marzo de 2001 y actualmente se desempeña como párroco de la parroquia Espíritu Santo.

La Diócesis de Torreón reiteró la invitación a los fieles para acompañar esta celebración de acción de gracias y reconocer el legado pastoral de los cuatro sacerdotes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Sacerdotes
Aniversarios

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un juez de control determinó que existen elementos para vincular a proceso a la exalcaldesa de Múzquiz por una segunda causa penal.

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva
México mantiene fortalezas importantes, como su amplia red de proveedores, costos competitivos y una sólida integración con la industria estadounidense.

¿Se viene una tormenta automotriz para México? Cuatro señales a considerar
Vecinos de mentiras

Vecinos de mentiras
true

Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores
true

Más áreas naturales protegidas para Saltillo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona del ejido San Isidro tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra trabajadores estadounidenses.

Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses.

Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
Con el resultado, la serie quedó empatada y se definirá este 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero