Frontera: conductora se da a la fuga tras chocar un auto y lo publica en redes

FRONTERA, COAH.- Un accidente vial en la colonia Bellavista generó indignación entre vecinos luego de que una conductora impactara un vehículo estacionado y se retirara del lugar sin asumir responsabilidad, en Frontera. El caso tomó un giro inusual cuando la propia implicada compartió en redes sociales la situación, facilitando su identificación por autoridades locales.

El incidente se registró en el cruce de las calles Juárez y Durango, alrededor de la noche del hecho, cuando la joven identificada como Jacky ¨N¨ circulaba en una camioneta Chevrolet gris con dirección al sur del municipio. Según testigos, la conductora no respetó la señalización vial ni tomó precauciones al acercarse al cruce, lo que derivó en la pérdida de control del volante y la colisión contra la parte trasera de un Mercedes-Benz C280 perla debidamente estacionado.

TE PUEDE INTERESAR: Salvan a adolescente de quitarse la vida en el mismo lugar donde falleció su hermano, en Monclova

El impacto provocó daños materiales considerables al vehículo afectado y generó molestia entre los residentes de la colonia. Sin embargo, en lugar de detenerse y asumir su responsabilidad, la conductora emprendió la huida. Minutos después, difundió en sus redes sociales un mensaje donde relató el choque, mostrando nerviosismo y reconociendo que escapaba del lugar, pero sin aclarar los daños ocasionados.

La publicación se convirtió en un elemento clave para las autoridades, quienes contaron con información suficiente para identificar plenamente a la presunta responsable. No obstante, en ese momento no fue posible proceder legalmente en su contra, ya que no existía flagrancia del delito según los reportes locales.

Los oficiales recomendaron al propietario del Mercedes presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, para que se determinen responsabilidades y se cubran los daños ocasionados conforme a la ley. El caso ha generado debate entre la ciudadanía por la imprudencia al volante y la difusión del hecho como anécdota en redes sociales, evidenciando una conducta irresponsable que podría derivar en consecuencias legales.

Vecinos y autoridades enfatizan la importancia de actuar con responsabilidad tras cualquier percance vial, recordando que la omisión y la banalización del accidente pueden agravar la situación y entorpecer la investigación.

(Con información de medios locales)