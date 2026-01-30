Frontera: conductora se da a la fuga tras chocar un auto y lo publica en redes

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 30 enero 2026
    Frontera: conductora se da a la fuga tras chocar un auto y lo publica en redes
    El vehículo afectado presentó daños materiales considerables tras la colisión. FOTO: REDES SOCIALES

La difusión del choque en redes sociales permitió a las autoridades identificar a la conductora y avanzar en la investigación del accidente

FRONTERA, COAH.- Un accidente vial en la colonia Bellavista generó indignación entre vecinos luego de que una conductora impactara un vehículo estacionado y se retirara del lugar sin asumir responsabilidad, en Frontera. El caso tomó un giro inusual cuando la propia implicada compartió en redes sociales la situación, facilitando su identificación por autoridades locales.

El incidente se registró en el cruce de las calles Juárez y Durango, alrededor de la noche del hecho, cuando la joven identificada como Jacky ¨N¨ circulaba en una camioneta Chevrolet gris con dirección al sur del municipio. Según testigos, la conductora no respetó la señalización vial ni tomó precauciones al acercarse al cruce, lo que derivó en la pérdida de control del volante y la colisión contra la parte trasera de un Mercedes-Benz C280 perla debidamente estacionado.

TE PUEDE INTERESAR: Salvan a adolescente de quitarse la vida en el mismo lugar donde falleció su hermano, en Monclova

El impacto provocó daños materiales considerables al vehículo afectado y generó molestia entre los residentes de la colonia. Sin embargo, en lugar de detenerse y asumir su responsabilidad, la conductora emprendió la huida. Minutos después, difundió en sus redes sociales un mensaje donde relató el choque, mostrando nerviosismo y reconociendo que escapaba del lugar, pero sin aclarar los daños ocasionados.

La publicación se convirtió en un elemento clave para las autoridades, quienes contaron con información suficiente para identificar plenamente a la presunta responsable. No obstante, en ese momento no fue posible proceder legalmente en su contra, ya que no existía flagrancia del delito según los reportes locales.

Los oficiales recomendaron al propietario del Mercedes presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, para que se determinen responsabilidades y se cubran los daños ocasionados conforme a la ley. El caso ha generado debate entre la ciudadanía por la imprudencia al volante y la difusión del hecho como anécdota en redes sociales, evidenciando una conducta irresponsable que podría derivar en consecuencias legales.

Vecinos y autoridades enfatizan la importancia de actuar con responsabilidad tras cualquier percance vial, recordando que la omisión y la banalización del accidente pueden agravar la situación y entorpecer la investigación.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Frontera

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El director del instituto señaló que el objetivo es avanzar hacia un sistema más robusto cuando las condiciones lo permitan.

Saltillo: IMMUS evalúa licitación integral para fortalecer sistema tecnológico de ‘Aquí Vamos Gratis’
Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE

Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El equipo saltillense buscará aprovechar su condición de local ante su afición.

Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico para medirse a Real San Cosme: fecha, hora y dónde ver
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis