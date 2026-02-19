Frontera e Icatec ofrecerán cursos gratuitos para impulsar el empleo

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y mejorar las condiciones de empleo, el Municipio de Frontera y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) firmaron un convenio de colaboración que permitirá ofrecer cursos gratuitos a la ciudadanía.

La alcaldesa Sara Irma Pérez encabezó la firma del acuerdo, mediante el cual el Gobierno estatal y el Ayuntamiento aportarán recursos en partes iguales para garantizar el acceso a programas de capacitación orientados a fortalecer habilidades laborales, fomentar el autoempleo y facilitar el acceso a nuevas oportunidades económicas.

Durante el evento, la presidenta municipal subrayó que la capacitación es una herramienta clave para el desarrollo personal y económico, al brindar conocimientos prácticos que impactan en la calidad de vida de las familias y en la competitividad de la comunidad.

En la ceremonia también estuvo presente el director estatal del ICATEC, Maeco Cantú, así como integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, quienes coincidieron en la importancia de acercar estos beneficios a la población.

Los cursos iniciarán el próximo 23 de febrero y las inscripciones ya están abiertas en las oficinas del ICATEC y en la Dirección de Desarrollo Social del municipio.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía de la “Ciudad del Riel” a aprovechar esta oportunidad que busca fortalecer el talento local y contribuir al progreso de las familias.