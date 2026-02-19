Frontera e Icatec ofrecerán cursos gratuitos para impulsar el empleo

Monclova
/ 19 febrero 2026
    Frontera e Icatec ofrecerán cursos gratuitos para impulsar el empleo
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y autoridades estatales formalizaron el convenio de colaboración en beneficio de la ciudadanía. LIDIET MEXICANO

Municipio y Estado aportarán recursos en partes iguales para fortalecer la capacitación laboral y el autoempleo

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y mejorar las condiciones de empleo, el Municipio de Frontera y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) firmaron un convenio de colaboración que permitirá ofrecer cursos gratuitos a la ciudadanía.

La alcaldesa Sara Irma Pérez encabezó la firma del acuerdo, mediante el cual el Gobierno estatal y el Ayuntamiento aportarán recursos en partes iguales para garantizar el acceso a programas de capacitación orientados a fortalecer habilidades laborales, fomentar el autoempleo y facilitar el acceso a nuevas oportunidades económicas.

Durante el evento, la presidenta municipal subrayó que la capacitación es una herramienta clave para el desarrollo personal y económico, al brindar conocimientos prácticos que impactan en la calidad de vida de las familias y en la competitividad de la comunidad.

En la ceremonia también estuvo presente el director estatal del ICATEC, Maeco Cantú, así como integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, quienes coincidieron en la importancia de acercar estos beneficios a la población.

Los cursos iniciarán el próximo 23 de febrero y las inscripciones ya están abiertas en las oficinas del ICATEC y en la Dirección de Desarrollo Social del municipio.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía de la “Ciudad del Riel” a aprovechar esta oportunidad que busca fortalecer el talento local y contribuir al progreso de las familias.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

