Frontera es sede regional de entrega de apoyos del DIF Coahuila

FRONTERA, COAH.- Frontera fue sede de la entrega regional de 141 aparatos ortopédicos, 192 becas ADETI y siete prótesis mamarias, durante un evento organizado por el DIF Coahuila en el gimnasio municipal Rodolfo Luna Torres. Autoridades estatales y municipales se reunieron para otorgar estos apoyos a familias y beneficiarios de toda la Región Centro.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, quien destacó el compromiso del Gobierno del Estado con las personas que requieren herramientas para mejorar su movilidad y autonomía.

Como anfitriona participó la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien reiteró la importancia de impulsar acciones que favorezcan la inclusión y respondan a necesidades reales de la población.

También acudieron alcaldesas, alcaldes, y presidentas y presidentes honorarios de los DIF municipales. Entre ellos estuvo la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, acompañada por la directora del organismo, Karen Cadena Briceño, quienes resaltaron la relevancia de que el municipio funja como punto de encuentro regional para la entrega de apoyos esenciales.