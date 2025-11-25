Frontera es sede regional de entrega de apoyos del DIF Coahuila
El DIF entregó 141 aparatos ortopédicos, 192 becas ADETI y siete prótesis mamarias en un evento regional
FRONTERA, COAH.- Frontera fue sede de la entrega regional de 141 aparatos ortopédicos, 192 becas ADETI y siete prótesis mamarias, durante un evento organizado por el DIF Coahuila en el gimnasio municipal Rodolfo Luna Torres. Autoridades estatales y municipales se reunieron para otorgar estos apoyos a familias y beneficiarios de toda la Región Centro.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, quien destacó el compromiso del Gobierno del Estado con las personas que requieren herramientas para mejorar su movilidad y autonomía.
Como anfitriona participó la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien reiteró la importancia de impulsar acciones que favorezcan la inclusión y respondan a necesidades reales de la población.
También acudieron alcaldesas, alcaldes, y presidentas y presidentes honorarios de los DIF municipales. Entre ellos estuvo la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, acompañada por la directora del organismo, Karen Cadena Briceño, quienes resaltaron la relevancia de que el municipio funja como punto de encuentro regional para la entrega de apoyos esenciales.
Durante la jornada se distribuyeron sillas de ruedas, muletas, bastones, sillas de baño, equipos especializados y sillas adaptadas para personas con parálisis cerebral infantil y adulta. Estas herramientas permitirán mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y fortalecer su independencia.
Con esta entrega, Frontera reafirma su papel como un municipio solidario y dispuesto a encabezar esfuerzos regionales que impacten de manera positiva e inclusiva a quienes más lo necesitan. La participación de autoridades y familias beneficiadas refleja un trabajo coordinado que impulsa una comunidad más humana, accesible y unida, con orden y rumbo.