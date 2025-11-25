¿Tú qué harías? Mujer de Saltillo se queja por la ‘invasión’ de un pedigüeño y reaviva el debate sobre ayudar o no a niños de la calle

Un simple incidente ocurrido en una pizzería de Saltillo ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre la obligación moral de ayudar a los niños en situación de calle y el riesgo de fomentar la explotación infantil. El detonante fue el testimonio de una mujer que criticó la insistencia de un menor vendedor de dulces por “invadir su espacio personal”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

El testimonio, que se viralizó rápidamente en grupos de Facebook, relata la experiencia de una clienta de Domino’s Pizza en la sucursal de Lourdes. La mujer describió cómo un niño se interpuso entre ella, su esposo y el repartidor para promocionar sus dulces, llegando a invadir su espacio de manera “hostigosa”. La publicación inicial, en la que la mujer se desahogaba por la incomodidad sentida y la “pena ajena”, generó una ola de comentarios que se polarizaron entre la crítica a su falta de empatía y el apoyo a su decisión de no dar dinero.

La controversia escaló cuando un empleado de la pizzería respondió al hilo de comentarios, defendiendo al menor. El trabajador, si bien admitió que el niño es “muy persuasivo”, señaló que el menor se esfuerza y, a menudo, el personal del local le regala pizza. También sugirió que la mujer tenía una “mentalidad” que le impedía dar, aunque respetó su decisión. La respuesta del empleado, sin embargo, no detuvo la discusión y los comentarios se dividieron en dos grandes frentes:

Numerosos usuarios argumentaron, como indicó un participante anónimo, que no se debe dar dinero a los niños en la calle, por más cruel que parezca, ya que esto solo apoya la explotación por parte de padres o tutores. En su lugar, sugirieron contactar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y la Familia (Pronnif).

Un usuario de manera anónima comentó: “Yo te apoyo, no es nuestra culpa qué los papás de niños que viven en la calle no puedan mantenerlos y comprarles. Yo antes les daba a todo mundo, cada que salía al centro y alguien me pedía les daba y les compraba, cuando yo me quedé en quiebra a mí nadie me dio ni un peso, nadie me pregunta si tenía mandando y a veces no había para comer en mi casa, desde ahí, ya no doy nadaa”.

Otros usuarios, como Karen Martínez y el Participante anónimo 919, cuestionaron la reacción de la mujer, señalando la “falta de empatía” y la “incomodidad” que produce un niño pidiendo, contrastándolo con la facilidad con la que la gente ayuda a los animales. Estos comentarios calificaron la queja por “invasión del espacio personal” como un “problema de gente pend**” ante una necesidad real.

Otro comentario dice: “El hecho no es que no le des. Si no que vienes aquí a pronunciarlo como un gran problema o un trauma lo que te sucedió. Si no te nace ayudar no lo hagas, pero tampoco te quejes de una situación que fácil podías resolver. Si de verdad te molestaba pues hubieras llamado a la Policía, o bien al establecimiento para que los sacaran y ya no te molestaran. Leí más arriba que cuando tú necesitaste ayuda nadie te apoyó a ti y ya por eso no ayudas a nadie. Ojalá comprendas que cuando uno ayuda a los demás es desinteresadamente. Dice un dicho “haz el bien sin mirar a quien” y obvio no vas a esperar que todos sean recíprocos. No porque tú no recibieras ayuda, significa que debes de volverte una persona fría, que no seas capaz de sentir empatía, solidaridad, etc. Lamento mucho que tu círculo cercano no supiera cómo apoyarte en esos momentos.”