Frontera: Muere peatón arrollado en la Occidental; cámaras captan momento exacto (video)

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —identificada como Pablo— fue arrollada por una camioneta Nissan tipo estaquitas en color blanco. El conductor aseguró que el peatón se atravesó repentinamente, sin embargo, el impacto fue tan severo que el hombre falleció al instante a causa de un traumatismo craneoencefálico.

MONCLOVA, COAH.- La noche de este sábado, un hombre perdió la vida al ser atropellado en el cruce de Emilio Carranza y Porfirio Díaz, en la colonia Occidental, en Monclova , un hecho que generó conmoción entre vecinos y movilizó de inmediato a cuerpos de auxilio y autoridades.

Agentes de Control de Accidentes detuvieron al conductor para rendir su declaración y deslindar responsabilidades. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al llegar al sitio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Semefo para practicar la necropsia de ley.

El momento del atropellamiento quedó captado por cámaras de seguridad de viviendas cercanas y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, generando consternación entre la comunidad y recordando la importancia de extremar precauciones tanto al conducir como al transitar por la vía pública.

Miguel Ángel Medina, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que ya se integra la carpeta de investigación y que el conductor permanece detenido mientras se determina su situación legal. “Se va a resolver conforme a derecho”, afirmó.