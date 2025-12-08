Arranca campaña invernal: Salud Acuña pide vacunarse contra influenza, neumococo y COVID-19

Acuña
/ 8 diciembre 2025
    Adultos mayores reciben la dosis preventiva contra enfermedades respiratorias. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La directora de Salud Municipal pidió aplicarse las vacunas antes de que bajen las temperaturas

ACUÑA, COAH.- La directora de Salud Municipal, Cariño Estrada Lomelí, llamó a la población a vacunarse de manera anticipada contra influenza, neumococo y COVID-19, en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.

Señaló que la inmunización temprana es clave para reducir la propagación de enfermedades respiratorias que aumentan su incidencia durante los meses fríos.

“Vacunarse en esta temporada fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir diversas enfermedades graves y sus consecuencias”, afirmó la funcionaria, quien destacó que este año la meta nacional es aplicar más de 50.5 millones de dosis en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Estrada Lomelí subrayó que la vacuna contra la influenza vuelve a producirse en México, cumpliendo con estándares internacionales de calidad. “Lo que está hecho en México, está bien hecho”, celebró.

Explicó que las vacunas permiten al organismo generar defensas antes de exponerse a agentes infecciosos: “Al introducir una partícula inofensiva de un virus o bacteria, el cuerpo genera una respuesta inmunitaria. Si el agente intenta invadir nuevamente, el sistema inmune recuerda cómo combatirlo”.

La campaña se realiza de manera coordinada entre el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y las secretarías estatales de Salud, bajo el acompañamiento técnico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).

La directora invitó a la población a acudir a cualquier unidad médica, independientemente de su derechohabiencia. La vacunación está dirigida principalmente a niñas y niños de 6 meses a 4 años 11 meses, personas de 5 a 59 años con factores de riesgo, mujeres embarazadas, personal de salud y adultos mayores de 60 años.

