Fumigan el Panteón Dolores ante riesgo de dengue en Ciudad Frontera

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de las y los fronterenses, el Ayuntamiento llevó a cabo una fumigación integral en el Panteón Dolores, así como la aplicación de abate líquido en las piletas, con el propósito de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue durante las visitas masivas que se esperan con motivo del Día de Muertos.

El director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que los trabajos se realizaron durante la madrugada para evitar molestias a la población y garantizar la cobertura total del camposanto.

Explicó que las piletas y depósitos de agua fueron tratadas con abate, una sustancia que impide la reproducción del mosquito en floreros o recipientes.

El funcionario recomendó a las familias evitar colocar flores naturales en agua y optar por flores artificiales o macetas con tierra o aserrín húmedo, para mantener los arreglos sin generar criaderos.

También exhortó a quienes visiten los panteones a usar ropa de manga larga, repelente e hidratarse constantemente, como medidas básicas de prevención.

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de su gobierno con la salud pública y la prevención.

“Estamos trabajando para que los panteones estén limpios, iluminados y seguros, y para que las familias vivan estas tradiciones con tranquilidad”, señaló.

Finalmente, el Departamento de Salud Municipal reportó 33 casos confirmados de dengue en el municipio: 27 no graves, cinco con signos de alarma y uno catalogado como grave.