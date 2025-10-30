Impulsa diputado del PAN ley para garantizar transparencia en la vida vecinal
Gerardo Aguado propone incluir a los municipios en la supervisión de reglamentos y mesas directivas para legitimar decisiones comunitarias
TORREÓN, COAH.- El diputado Gerardo Aguado presentó un exhorto a los 38 municipios del estado de Coahuila, para que conforme a sus facultades puedan proporcionar asesoría y seguimiento a fraccionamientos privados, ya sean cerrados y semi cerrados o colonias o barrios abiertos, sobre todo en la conformación de mesas directivas y la creación de reglamentos.
Entrevistado en esta ciudad, dijo que la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de organización vecinal y garantizar que los procesos sean transparentes y participativos, involucrando a todos los sectores de la comunidad, de manera que fomente el sentido de pertenencia y promover el respeto a las normas internas, para con un entorno más seguro y armónico.
TE PUEDE INTERESAR: Certifica Alcalde de Candela a guías de cacería con la entrega de gafetes
La corresponsabilidad entre autoridades municipales y los habitantes de los fraccionamientos puede ayudar a que haya una mejor convivencia al interior de los conjuntos habitaciones.
Esta colaboración permite resolver conflictos, mejorar la infraestructura y ofrecer servicios públicos de calidad, además de que facilita la atención oportuna de problemas cotidianos entre vecinos y autoridades.
El legislador dice ha sido un conformador de la paz social en el sentido de la sana convivencia, para lo cual ha presentado reformas que tienen que ver con el código municipal, específicamente con el sistema homologado de justicia cívica, para que cualquier diferencia entre los residentes se pueda dirimir de manera pacífica y rápida.
Este sistema promueve el diálogo y la mediación como herramientas esenciales para evitar la escalada de conflictos, asegurando que los desacuerdos se resuelvan de manera justa y eficiente. Así, se busca fortalecer la cultura de respeto y civilidad, elementos fundamentales para el desarrollo comunitario.
Explicó que está proponiendo una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, para que la conformación de las mesas directivas en los fraccionamientos y sus reglamentos se pueda incluir a la autoridad municipal, para que tengan mayor certeza de lo que establecen los reglamentos, con el propósito de que las mesas directivas sean vinculantes con apego a la ley.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se blinda: entregan 160 unidades tácticas y becas para policías
Al incorporar la supervisión y el acompañamiento municipal, se garantiza que las decisiones tomadas sean legítimas y alineadas con los intereses colectivos, evitando arbitrariedades y promoviendo el bienestar común en cada fraccionamiento.