Gana exobrero de AHMSA automóvil 2025 en Frontera tras pagar 105 pesos de predial

FRONTERA, COAH.- Un ex trabajador de AHMSA fue el ganador de un automóvil JAC modelo 2025 durante el sorteo “Cumple y Gana pagando tu predial 2026”, organizado por el municipio de Frontera para reconocer a los contribuyentes cumplidos. Jaime Serna, pensionado y vecino de la colonia Industrial, resultó beneficiado con el premio principal tras realizar el pago de solo 105 pesos de su impuesto predial.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

El ex obrero recibió la noticia mientras se encontraba en misa, momento en el que fue contactado por la propia alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien le informó que había ganado el vehículo. Jaime tenía el boleto número 10,421, mismo que ingresó a la urna tras pagar el impuesto predial durante los primeros días del año. En el mismo sorteo también resultaron ganadores José Antonio Vásquez Carrillo, quien obtuvo un centro de lavado, y Gabriel Álvarez, ganador de una motocicleta.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que el proceso se llevó a cabo con total transparencia, contando con la presencia del notario público Bernardo Molina, quien dio fe y legalidad al sorteo, así como del secretario del Ayuntamiento, Daniel López. Asimismo, se informó que los ganadores cuentan con un plazo de tres días para presentar su boleto, requisito indispensable para reclamar sus premios, los cuales serán entregados el próximo viernes. En caso de que alguno no cumpla con las bases, la tómbola permanecerá sellada para realizar nuevamente el sorteo. Durante el evento, la alcaldesa agradeció la participación de alrededor de 12 mil contribuyentes cumplidos, subrayando que el pago del predial permite seguir impulsando obras de infraestructura en el municipio.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Además, hizo un llamado a quienes aún presentan adeudos para que se acerquen a regularizarse, recordando que actualmente se ofrece un 15 por ciento de descuento y facilidades para quienes tienen hasta cinco años de rezago. Por su parte, Jaime Serna expresó su emoción tras resultar ganador, asegurando que no venderá ni transferirá el automóvil. También invitó a la ciudadanía a mantenerse al corriente en sus pagos, al señalar que cumplir con sus contribuciones puede traer recompensas inesperadas.

Publicidad

Temas

Contribuyentes Predial Sorteos

Localizaciones

Frontera

