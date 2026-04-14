Decomisan 116 armas durante cateo en Piedras Negras; presuntamente con destino a Michoacán

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 14 abril 2026
    Decomisan 116 armas durante cateo en Piedras Negras; presuntamente con destino a Michoacán
    Corporaciones de los tres niveles de gobierno mantuvieron resguardo en el perímetro del inmueble durante el cateo, mientras se efectuaba el aseguramiento del armamento localizado en el interior. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las investigaciones apuntan a que el armamento habría ingresado a Coahuila por la frontera con Estados Unidos, lo que abre una línea de indagación sobre posibles rutas de tráfico ilegal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cateo realizado en un domicilio de la colonia CROC I, en el municipio de Piedras Negras, derivó en el aseguramiento de 116 armas de fuego que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, tenían como posible destino el estado de Michoacán.

La intervención se llevó a cabo tras la obtención de información derivada de labores de inteligencia, lo que permitió ubicar el inmueble donde se encontraban resguardadas las armas. Con una orden emitida por un juez de control, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron al lugar y localizaron el arsenal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/arranca-manolo-jimenez-programa-estatal-que-dara-ingreso-a-madres-cuidadoras-en-piedras-negras-KI19990309
$!El arsenal decomisado estaba compuesto por 60 armas largas y 56 cortas, mismas que fueron aseguradas por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes dentro del domicilio intervenido.
El arsenal decomisado estaba compuesto por 60 armas largas y 56 cortas, mismas que fueron aseguradas por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes dentro del domicilio intervenido. CORTESÍA

En el sitio fueron aseguradas 60 armas largas y 56 armas cortas, todas sin que se reportara enfrentamiento durante la diligencia. De acuerdo con los datos disponibles, el armamento habría ingresado a territorio coahuilense por la frontera con Estados Unidos, aunque este punto forma parte de las indagatorias en curso.

El operativo incluyó la participación de diversas corporaciones, que mantuvieron vigilancia en el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia al interior del inmueble. La intervención se concentró en el aseguramiento del armamento y en la preservación de la escena para la integración de la carpeta correspondiente.

Las autoridades indicaron que el decomiso forma parte de una investigación en curso relacionada con el posible traslado ilegal de armas hacia otras entidades del país. En este caso, se señaló que el destino probable del arsenal era Michoacán, aunque no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas o responsables directos.

Tras el aseguramiento, el armamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar el origen, ruta y destino final de las armas.

El hallazgo ocurre en un contexto de vigilancia sobre el tráfico ilegal de armamento, particularmente en zonas cercanas a la frontera norte, donde se han detectado rutas utilizadas para el traslado de este tipo de objetos hacia diferentes regiones del país. Las indagatorias permanecen abiertas para esclarecer la red detrás del traslado del arsenal asegurado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Decomisos
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
De no recibir subsidio, el concesionario de la ruta Arteaga retirará sus unidades de circulación entre mayo y junio.

Al borde del colapso la ruta Arteaga-Saltillo; ‘ya no es negocio’, dice el concesionario
Personal de emergencia y cuerpos de rescate acudieron al kilómetro 17 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha.

Pierde la vida pareja de motociclistas en fatal accidente sobre la Saltillo-Monclova
Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que cerró la pretemporada con gran respuesta de la afición y apoyo a personas con TEA.

Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo
true

La guerra de Trump está debilitando a EU de 4 maneras
Simpatizantes de Renovación Popular durante una manifestación política en Lima, en el contexto de la reciente jornada electoral marcada por las fallas logísticas.

Elecciones en Perú: algunas zonas de Lima tendrán un segundo día de votación