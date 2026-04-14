Decomisan 116 armas durante cateo en Piedras Negras; presuntamente con destino a Michoacán

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cateo realizado en un domicilio de la colonia CROC I, en el municipio de Piedras Negras, derivó en el aseguramiento de 116 armas de fuego que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, tenían como posible destino el estado de Michoacán. La intervención se llevó a cabo tras la obtención de información derivada de labores de inteligencia, lo que permitió ubicar el inmueble donde se encontraban resguardadas las armas. Con una orden emitida por un juez de control, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron al lugar y localizaron el arsenal.

En el sitio fueron aseguradas 60 armas largas y 56 armas cortas, todas sin que se reportara enfrentamiento durante la diligencia. De acuerdo con los datos disponibles, el armamento habría ingresado a territorio coahuilense por la frontera con Estados Unidos, aunque este punto forma parte de las indagatorias en curso. El operativo incluyó la participación de diversas corporaciones, que mantuvieron vigilancia en el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia al interior del inmueble. La intervención se concentró en el aseguramiento del armamento y en la preservación de la escena para la integración de la carpeta correspondiente.

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Las autoridades indicaron que el decomiso forma parte de una investigación en curso relacionada con el posible traslado ilegal de armas hacia otras entidades del país. En este caso, se señaló que el destino probable del arsenal era Michoacán, aunque no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas o responsables directos. Tras el aseguramiento, el armamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar el origen, ruta y destino final de las armas. El hallazgo ocurre en un contexto de vigilancia sobre el tráfico ilegal de armamento, particularmente en zonas cercanas a la frontera norte, donde se han detectado rutas utilizadas para el traslado de este tipo de objetos hacia diferentes regiones del país. Las indagatorias permanecen abiertas para esclarecer la red detrás del traslado del arsenal asegurado.

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