Habrá en Monclova jornada para la detección de cáncer de mama

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instalará unidades móviles en Monclova para la detección oportuna de cáncer de mama, como parte de una jornada dirigida a mujeres derechohabientes.

La actividad se llevará a cabo el lunes 13 de abril, de 08:00 a 17:00 horas, en la explanada del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, donde se ofrecerán estudios como parte de la estrategia preventiva.