Habrá en Monclova jornada para la detección de cáncer de mama

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Monclova
/ 11 abril 2026
    Habrá en Monclova jornada para la detección de cáncer de mama
    Las unidades móviles estarán en el HGZ No. 7 para realizar estudios de detección oportuna. UNSPLASH
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Será el 13 de abril en el HGZ No. 7; está dirigida a mujeres de 40 a 69 años derechohabientes

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instalará unidades móviles en Monclova para la detección oportuna de cáncer de mama, como parte de una jornada dirigida a mujeres derechohabientes.

La actividad se llevará a cabo el lunes 13 de abril, de 08:00 a 17:00 horas, en la explanada del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, donde se ofrecerán estudios como parte de la estrategia preventiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerzan-atencion-psiquiatrica-a-paciente-del-imss-tras-incidente-en-clinica-de-monclova-DD19928874

De acuerdo con la información difundida por el IMSS Coahuila, la convocatoria está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años, quienes deberán presentar copia de su credencial de elector vigente por ambos lados.

La institución hizo un llamado a acudir a esta jornada, al destacar la importancia de la detección temprana como una herramienta clave para el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

“Tu vida en tus manos”, señala la campaña difundida por el organismo.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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