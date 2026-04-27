Destitución y restitución

Se habla de delitos comerciales y fiscales, de complicidades con grupos sin ética, de desacatos en serie, de incapacidad y desequilibrio mental, de autoritarismos que ignoran a los congresistas y del menosprecio con que se descalifica a la Suprema Corte.

Uno se sorprende del número de ocasiones en que se ha publicado que hay causales suficientes para destituir a Donald en la Unión de Estados de América del Norte.

Se han declarado ilegales sus aranceles impuestos por decreto. La denuncia de México ya ha logrado el veredicto favorable para recobrar miles de millones de dólares sustraídos por tarifas abusivas, contra el dinero de los mexicanos.

Las últimas decisiones de acá ya no han sido sólo demandas, sino también recortes, suspensiones de productos indispensables y de materiales que sostienen la producción automotriz allá.

Claro que esto ha sido posible por el enchinamiento nacional que empieza a tener todo el próximo progreso tecnológico e industrial. Se tendrá que aprovechar la experiencia ya vivida para evitar que se pase de una dependencia cercana a otra más lejana.

Algo les pasa a los dinamismos jurídicos de aquel país que no logran ponerle el cascabel al gato, tropezando en un retardo y aplazamiento que tacha toda eficiencia.

DEL TODAVÍA AL YA

Sorprende el estilo directo, tajante, inmediato y enérgico con que el pontífice León declara y dispone, cambia y sustituye, destituye y cancela. Todo lo que nubla la verdad o se aleja de la observancia de las enseñanzas de Jesús de Nazareth, en su Evangelio, se rechaza sin tolerancias, enfrentando resistencias, malas interpretaciones y escrúpulos institucionales.

Transparencia y autenticidad sacan todos los trapos al sol. Se destapan secretismos de otras épocas y se intenta un estilo que no se cimenta en poder, sino en servicio, sencillo y cercano a todos los que tienen fe.

Se descubren los vínculos de siglos con líneas de poder temporal y riqueza mundana, y no hay conformismo con esas contaminaciones.

LO SALUDABLE Y LO ENFERMIZO

Aun en lo devocional se examina y se descubre todo lo que es tendencia a supersticiones y mundanidades, para sacudirlas y desterrarlas como si fuesen una plaga que fomenta temor y tiniebla en lugar de confianza en la misericordia divina.

El servidor León no soporta las acumulaciones y las crecientes finanzas privilegiadas. Todo ha de estar en plena disponibilidad para servir, ayudar y promover a los menos protegidos.