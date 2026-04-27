Argentinos, Mexicanos y Chernobyl

El pasado lunes 20, un par de días después de cumplir 86 años, el primer actor argentino Luis Brandoni, de quien recomendamos hace poco el estreno en Netflix de “Parque Lezama”, de Juan José Campanella, falleció en Buenos Aires.

El deceso por complicaciones a raíz de una caída fue, tristemente, uno de otros tres que opacaron las vidas de dos grandes talentos más de la cinematografía argentina como lo fue Luis Puenzo el martes 21, cineasta ganador del Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1985 (siendo Argentina el primer país latinoamericano en hacerlo en esta categoría) por el clásico “La Historia Oficial”, a los 80 años de edad, y el domingo 26, a los 82, del no menos importante cineasta, también argentino, Adolfo Aristarain, a quien la asociación de Directores Argentinos Cinematográficos recordó por su obra en el cine de “fuerte carga artística y testimonial”.

Puenzo tuvo relación directa con el renombrado escritor mexicano Carlos Fuentes al adaptar su novela “Gringo Viejo”, misma que fue protagonizada por los ganadores del Oscar Jane Fonda y Gregory Peck en 1989, mientras que Aristarain, muy ligado a España (donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas), recibió dos premios Goya y, como Puenzo, nominado al Oscar en 1993 por su película “Un lugar en el mundo”, aunque poco después de anunciarse como representante por Uruguay a la estatuilla dorada fue descalificado al comprobarse que su manufactura era primordialmente argentina y no uruguaya.

Hablando de México, la semana inició de manera no menos lamentable con las muertes, el martes 21, del primer actor Ricardo de Pascual a los 85 años, recordado por películas como “El investigador Capulina” (Gilberto Martínez Solares, 1975) y “Corrupción” (Ismael Rodríguez, 1984), la lado de la coahuilense Carmen Salinas, y el miércoles 22 de la primera actriz Karina Duprez a los 79, hija de la primera actriz saltillense Magda Guzmán y quien, aunque como el actor, trabajó principalmente en la pantalla chica, destacó en la pantalla grande dirigida por coahuilenses como Julio Aldama en “Furias bajo el cielo” (1971) y al lado de Cornelio Reyna en “Yo y mi mariachi” (1976).

Para terminar, el mismo domingo 26 en el que nos enteramos del fallecimiento del maestro Aristarain, a unos días de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra se conmemoró también el aniversario número 40 del considerado así el peor accidente nuclear como uno de los más grandes desastres medioambientales de la historia ocurrido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin ubicada en el norte de Ucrania, entonces territorio perteneciente a la Unión Soviética, y que el cine se ha referenciado desde la ciencia ficción de “Transformers 3” (Michael Bay, 2011) a la premiada serie de HBO del 2019 “Chernobyl”, con la ganadora del Oscar Jesse Buckley.

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