Los libros y sus historias: inolvidables aventuras

En lo personal, nada cambia la experiencia sensorial con relación al libro. Sus pastas, el papel, el olor a tinta y hasta la envoltura que los acoge son parte de un proceso de gusto que fascinó y sigue fascinando a los miembros de muchas generaciones.

Es interesante la manera en que nos hemos ido acostumbrando a la nueva forma de enfrentarnos a la letra impresa. Los libros que por tanto tiempo nos invitaban físicamente desde los anaqueles a su lectura, hoy encuentran en las plataformas digitales novedosas maneras de acercarse a ellos.

Encuentro positivo que existan otras posibilidades para que las nuevas generaciones se acerquen a la lectura, pues al final de cuentas cada persona construye su propia historia y su propia relación con el texto que tiene entre las manos.

Los audiolibros vinieron también a integrarse en estas modalidades, de muy afortunada presencia y de gran ayuda. Ellos me hacen recordar los discos en los cuales se escuchaban magníficas voces recitando poemas en los años de mi niñez.

Mi historia particular con el libro comienza en las tardes después de la escuela, cuando me disponía a la lectura de historietas y libros infantiles con muchas imágenes. Por mucho tiempo así lo hice, hasta que uno de mis hermanos, Luis, me retó a leer algo que no tuviera ilustraciones, pues me haría imaginar, en lugar de apoyar todo con representaciones.

Así comenzó mi aventura en este universo, con la posibilidad de entrar en escenarios, conocer a personajes y profundizar en sus existencias.

Las lecturas obligadas entonces dieron comienzo con novelas como “Mujercitas”, de Louisa May Alcott; “Marianela”, de Benito Pérez Galdós; “María”, de Jorge Isaacs. Vendrían después obras de Balzac, Dostoyevski, Zola, Tolstói, Shakespeare, Víctor Hugo. Causaron honda impresión en mi persona y quedaron para siempre grabadas aquellas historias cargadas de una profunda humanidad.

Cuando entré en el mundo de la literatura norteamericana, quedé maravillada. Hay obras que están para siempre en un catálogo inolvidable, como “Las Uvas de la Ira”, de John Steinbeck; “Las Nieves del Kilimanjaro”, de Ernest Hemingway; “Luz de Agosto”, de William Faulkner. Pasaría un tiempo para encontrarme con la obra de “Todo un Hombre”, de Tom Wolfe, que me marcó por su cruda descripción de nuestros tiempos modernos.

Un día, un querido amigo me habló de “Cien Años de Soledad” y me preguntó si lo había leído. Cuando le contesté que no, fue contundente: “Entonces no has leído”. Fue un encuentro espectacular con este mundo maravilloso tejido por García Márquez. Desbordante, como la selva, la lluvia, las mariposas que él mismo retrataba.

Hacer recuerdo de libros que nos marcaron es apenas esbozar lo que ellos significan para nosotros. Los libros nos proveen de un mundo distinto que nos permite habitarlo maravillosamente y, a veces, dolorosamente. Pero, a fin de cuentas, eso es lo que la vida da.

Estas lecturas tuvieron su soporte en el impreso. Sin embargo, hay libros que por alguna u otra razón han entrado en mi vida y, pese a no creer que establecería un lazo igual al del libro sustentado en papel, sí han formado uno muy semejante.