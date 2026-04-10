Refuerzan atención psiquiátrica a paciente del IMSS tras incidente en clínica de Monclova

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Refuerzan atención psiquiátrica a paciente del IMSS tras incidente en clínica de Monclova
    El pasado 8 de abril abandonó su cama durante una crisis y salió pese a intentos del personal por detenerlo. ESPECIAL
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

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El Seguro Social da seguimiento a caso de paciente que escapó de la clínica

MONCLOVA, COAH.- Una movilización de corporaciones de seguridad se registró en Monclova el pasado 8 de abril, luego de que un paciente en crisis escapara del área de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El hombre, identificado como José Gerardo “N”, de 28 años, fue localizado minutos después en calles de la colonia El Pueblo.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando personal médico notificó a los números de emergencia sobre la salida sin autorización del paciente, quien era atendido por un trastorno mental. Vestido con una bata clínica, fue visto deambulando por distintos puntos de la ciudad, lo que generó alerta entre ciudadanos.

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Ante la situación, elementos de la Policía Municipal y Tránsito desplegaron un operativo de búsqueda, logrando ubicarlo en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Cuauhtémoc, donde fue asegurado sin que se registraran incidentes mayores y posteriormente trasladado de regreso a la unidad médica.

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social precisó que el paciente fue ingresado por un brote psicótico, recibiendo atención primaria y siendo hospitalizado ese mismo 8 de abril.

Durante su estancia, presentó una crisis, abandonó su cama de hospitalización y salió de las instalaciones pese a los intentos del personal por impedirlo, por lo que se solicitó el apoyo de la policía para su localización.

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El IMSS añadió que, tras ser ubicado, el paciente fue reintegrado a la clínica para continuar con su atención. Asimismo, informó que su familia solicitó el egreso a domicilio, por lo que se le programó una cita para este viernes 10 de abril, a fin de que reciba seguimiento por las áreas de Psiquiatría y Medicina Interna.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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