Refuerzan atención psiquiátrica a paciente del IMSS tras incidente en clínica de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una movilización de corporaciones de seguridad se registró en Monclova el pasado 8 de abril, luego de que un paciente en crisis escapara del área de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El hombre, identificado como José Gerardo “N”, de 28 años, fue localizado minutos después en calles de la colonia El Pueblo. De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando personal médico notificó a los números de emergencia sobre la salida sin autorización del paciente, quien era atendido por un trastorno mental. Vestido con una bata clínica, fue visto deambulando por distintos puntos de la ciudad, lo que generó alerta entre ciudadanos.

Ante la situación, elementos de la Policía Municipal y Tránsito desplegaron un operativo de búsqueda, logrando ubicarlo en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Cuauhtémoc, donde fue asegurado sin que se registraran incidentes mayores y posteriormente trasladado de regreso a la unidad médica. En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social precisó que el paciente fue ingresado por un brote psicótico, recibiendo atención primaria y siendo hospitalizado ese mismo 8 de abril. Durante su estancia, presentó una crisis, abandonó su cama de hospitalización y salió de las instalaciones pese a los intentos del personal por impedirlo, por lo que se solicitó el apoyo de la policía para su localización.

El IMSS añadió que, tras ser ubicado, el paciente fue reintegrado a la clínica para continuar con su atención. Asimismo, informó que su familia solicitó el egreso a domicilio, por lo que se le programó una cita para este viernes 10 de abril, a fin de que reciba seguimiento por las áreas de Psiquiatría y Medicina Interna.

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