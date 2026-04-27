¿Seguro que el dinero no compra la felicidad?

“El dinero no compra la felicidad”: esta popular frase ha sido confirmada por destacados científicos tras largas y meticulosas investigaciones. Fue en la Universidad de British Columbia donde, luego de estudiar a más de 12 mil personas, pudieron probar que, después de cierto éxito económico, el dinero extra no aporta felicidad adicional. Los resultados determinaron que quienes más ganan no experimentan aumentos en su felicidad diaria, sino que sólo se sienten menos tristes porque, a nivel psicológico, el dinero apenas atenúa la tristeza. Este estudio, publicado en la revista Social Psychological and Personality Science, demostró que la relación entre bienestar financiero y la felicidad no es proporcional, como muchos creen.

Tener mayores ingresos se asocia con una menor tristeza porque, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, el dinero puede ser una herramienta más eficaz para reducir la tristeza que para aumentar la felicidad. Los autores del estudio también advierten que, pese a ser sentimientos distintos, no son diametralmente opuestos: estar más triste no equivale a ser menos feliz. Estos resultados se asemejan a los obtenidos por el doctor Amit Kumar, científico de la Universidad de Cornell, en su estudio “Dinero feliz 2.0: Nuevos hallazgos en la relación entre el dinero y el bienestar”. La investigación es concluyente: el dinero por sí mismo no es un medio para ser más feliz y, paradójicamente, puede obstaculizar las posibilidades de conseguirlo. Kumar confirma que es preferible invertir en experiencias antes que en cosas; es decir, si quiere gastar dinero en algo que lo haga feliz, un viaje o una excursión resultan más efectivos que ir de compras. Además, el estudio advierte que la sobreabundancia socava nuestra capacidad para valorar lo simple y reduce las emociones positivas de la rutina cotidiana. Esto sugiere que la clave reside en apreciar los detalles ordinarios, como una charla con la pareja o los hijos mientras se comparte un café o ver una película en familia. Otro estudio, realizado por científicos del comportamiento de las universidades de Harvard, Mannheim y Yale, confirma que tener más dinero no te hace más feliz y que nunca es suficiente. ¿Cuánto más se necesita para alcanzarla? Solemos creer que la riqueza es una ruta directa a la felicidad, pero la opulencia y el esfuerzo desmedido por hacer crecer la fortuna pueden convertirse, en realidad, en el mayor obstáculo para conseguirla. De acuerdo con los resultados, las personas más acaudaladas no son más felices, especialmente cuando tenerlo se vuelve un fin en sí mismo.

En esta ocasión, los investigadores analizaron el nivel de felicidad de personas cuya fortuna oscilaba entre uno y diez millones de dólares. Todos declararon que triplicar o cuadriplicar su fortuna les otorgaría una puntuación máxima de 10 en felicidad, independientemente de su riqueza actual. Es decir: independientemente de cuánto acumules, siempre aspiras a más. Esto confirma lo que aseguraba el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quien en “El arte de ser feliz” escribió: “La riqueza se parece al agua de mar; cuanta más bebemos, más sedientos nos sentimos”. “Los millonarios no son necesariamente más felices conforme crece su fortuna”, señala el doctor Michael Norton, investigador principal de este estudio, cuyos resultados concluyeron que el nivel de felicidad presente no es consecuencia directa de cuánto dinero se acumula e incluso disminuye cuando se tiene más. Al final, podemos concluir que fue necesaria la colaboración y el esfuerzo de científicos de las universidades más prestigiosas del mundo, como Harvard, Yale, British Columbia y Cornell, para comprobar lo que el gran actor, director y creador estadounidense Woody Allen afirmó hace algunos años: “El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia”. @marcosduranfl

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