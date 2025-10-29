Hallan a hombre sin vida dentro de habitación de hotel en Monclova

Monclova
/ 29 octubre 2025
    Hallan a hombre sin vida dentro de habitación de hotel en Monclova
    Personal de la Fiscalía y de Servicios Periciales levantó evidencias para esclarecer la causa de la muerte. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Las autoridades descartaron un homicidio y determinaron que el hombre se habría provocado la herida con vidrios de un envase de caguama

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer martes se reportó el fallecimiento de un hombre dentro de una habitación del Hotel Casa Blanca, ubicado en Privada Cuauhtémoc, en la zona centro de Monclova. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:20 horas, cuando las autoridades recibieron el aviso de una persona sin vida en el establecimiento.

Al llegar al lugar, elementos de Seguridad Pública se entrevistaron con Niebla, encargada del hotel, quien indicó que había intentado comunicarse en varias ocasiones con el huésped, identificado como José Jorge ¨N¨, de 48 años, debido a que no había salido de su habitación durante el día.

Preocupada por la falta de respuesta, la encargada ingresó a la habitación y posteriormente al baño, donde encontró al hombre tirado en el piso, junto a la taza del baño y con un charco de sangre alrededor de la cabeza. De inmediato dio aviso a las autoridades.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio y confirmaron que José Jorge ya no contaba con signos vitales. Las primeras diligencias indicaron que el hombre se habría causado la herida cortándose el cuello con los vidrios de un envase de caguama, provocando un desangrado rápido.

El área fue asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado bajo el mando de Samuel Montes, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Servicios Periciales levantaban evidencias para determinar con precisión la causa de la muerte. Inicialmente se consideró la posibilidad de un homicidio debido a la gran cantidad de sangre en la habitación, pero las investigaciones preliminares descartaron esa hipótesis.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley para confirmar oficialmente las causas de su fallecimiento. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes, mientras se preserva la escena del hecho.

(Con información de medios locales)

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

