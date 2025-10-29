Hallan perro muerto colgado dentro de iglesia evangélica en Frontera

TE PUEDE INTERESAR: Líder de la CTM en Coahuila afirma que pérdida de puestos de trabajo es por incertidumbre de aranceles en industria automotriz

El cuerpo del animal fue descubierto por transeúntes, quienes captaron imágenes de la escena y difundieron las fotografías en redes sociales. Las imágenes mostraban al can en posición que indicaba su fallecimiento, aparentemente como resultado de un ahorcamiento, lo que generó una ola de repudio entre los ciudadanos.

FRONTERA, COAH.- La comunidad de Frontera vive consternación e indignación tras el hallazgo de un perro sin vida , colgado de una soga en el interior de una iglesia evangélica ubicada en el centro de la ciudad. El suceso se registró en la intersección de las calles Juárez y Libertad, contiguo al antiguo Salón Mutualista, y ha reavivado el debate sobre el maltrato animal en el municipio.

Testigos del hecho, quienes prefirieron mantener su anonimato por temor a represalias, alertaron de inmediato a las autoridades y a grupos de protección animal. Hasta el momento, la administración municipal no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales en la Región Centro han solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar de oficio una investigación por el delito de maltrato animal, contemplado en el artículo 261 del Código Penal de Coahuila, que establece penas de prisión para quienes cometan este tipo de actos.

Se espera que la Dirección de Protección Animal o la autoridad correspondiente intervenga para asegurar el cuerpo del perro, iniciar las diligencias necesarias y esclarecer si el animal fue asesinado por personas vinculadas con el templo o si fue colocado allí por terceros.

El hallazgo ha causado indignación en la sociedad fronterense, que demanda que el caso sea tratado con seriedad y que los responsables enfrenten las sanciones legales correspondientes. Además, el hecho ha generado preocupación sobre la protección de los animales en la ciudad, recordando la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y prevención del maltrato animal en espacios públicos y privados.

Este incidente se suma a otros casos de crueldad animal registrados en la región, lo que mantiene a la comunidad atenta a las acciones que tomen las autoridades para garantizar justicia y protección de los animales.

(Con información de medios locales)