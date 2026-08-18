Hasta 4 años de prisión por cada animal maltratado en Frichem, solicitará la FGE para propietaria de fundación en Castaños

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Monclova
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    Hasta 4 años de prisión por cada animal maltratado en Frichem, solicitará la FGE para propietaria de fundación en Castaños
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó sobre la investigación contra la propietaria de la Fundación Frichem. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía busca que las penas por maltrato animal se acumulen al considerar las lesiones de 53 perros resguardados en el refugio

MONCLOVA, COAH.- Hasta cuatro años de prisión por cada animal maltratado podría alcanzar Lizbeth “N”, propietaria de la Fundación Frichem, luego de que la Fiscalía General del Estado cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por los hechos registrados en el refugio instalado en Castaños.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, declaró en una entrevista que, aunque la pena máxima establecida para el delito de maltrato animal es de cuatro años, la Fiscalía buscará que se aplique el concurso real de delitos, al tratarse de hechos distintos cometidos contra diferentes animales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-a-directora-de-fundacion-frichem-de-castanos-coahuila-fge-va-por-mas-involucrados-AJ22904334

Aclaró que son 53 los seres sintientes que estaban en el refugio, mismos que presentaban lesiones y que fueron considerados dentro de la carpeta de investigación que ya fue judicializada.

“Son 53 seres sintientes que estaban lesionados y que por tal motivo se judicializaron”, explicó el funcionario.

Lazo Chapa señaló que, bajo esta figura jurídica, las penas pueden sumarse, por lo que la Fiscalía solicitará que se tome en cuenta cada uno de los animales afectados. Sin embargo, recalcó que será el juez quien determine la penalidad que finalmente corresponda.

La orden de aprehensión contra Lizbeth “N” se obtuvo al establecerse que tenía una calidad de garante sobre los animales, debido a que aparecía como representante y responsable de la asociación.

El delegado explicó que, hasta el momento, no se tiene acreditado que la mujer haya provocado directamente las lesiones, pero sí que tenía bajo su responsabilidad el resguardo de los perros.

La investigación continúa y la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para determinar si existen más personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos.

Lazo Chapa agregó que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por elementos de la Policía de Investigación, quienes lograron ubicar a la propietaria de la fundación después de obtener el mandamiento judicial.

El día de hoy se celebrará la audiencia en el Centro de Justicia en Frontera.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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